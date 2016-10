FN-sjefen krever uavhengig gransking av Jemen-angrep

Et samfunnshus i hovedstaden Sana hvor rundt tusen sørgende hadde samlet seg i forbindelse med begravelsen til sjeik Ali al-Rawishan, ble rammet av et kraftig luftangrep lørdag.

Sjeik Al-Rawishan var faren til innenriksminister Galal al-Rawishan, en alliert av Houthi-bevegelsen og landets tidligere president Ali Abdullah Saleh, som kjemper mot president Abd-Rabbu Mansour Hadis styrker.

I tillegg til de over 140 drepte, ble over 500 mennesker skadd, opplyser FNs nødhjelpskoordinator i landet, Jamie McGoldrick. Redningsmannskaper jobbet søndag i ruinene av samfunnshuset for å grave fram ofre.

Ifølge anonyme sikkerhetstjenestemenn og ansatte i helsetjenesten tilhører flere av de sårede Houthi-bevegelsen.

– Jeg er sjokkert og opprørt over angrepet. Denne volden mot sivile i Jemen må stanses, sier McGoldrick.

Uavhengig gransking

Hallen skal ha blitt angrepet to ganger fra luften. Opprørerne, som støttes av Iran, mener Saudi-Arabia sto bak, noe landet benekter.

Saudi-Arabiske myndigheter opplyste søndag at koalisjonen «umiddelbart starter en gransking av angrepet». Blant andre skal amerikanske eksperter bidra i arbeidet.

Men FN-sjefen ønsker en uavhengig gransking.

– De som står bak angrepet må stilles til rettslig ansvar, sier Ban Ki-moon.

Koalisjonen nekter for innblanding

Kort tid etter angrepet ba amerikanske myndigheter om at det skal settes i gang en gjennomgang av landets allerede reduserte støtte til den saudiledede koalisjonen.

Koalisjonen nekter for at de står bak, og i en pressemelding uttrykker de sorg over angrepet.

Videre heter det i uttalelsen at koalisjonens styrker har fått tydelige instrukser om å unngå mål i befolkede områder.

Brende kondolerer

Norges utenriksminister Børge Brende skriver på Twitter at han sender sine kondolanser til familiene til ofrene etter det «forferdelige angrepet».

– Krigen må slutte umiddelbart, skriver Brende.

Ifølge FN har over 6.600 personer blitt drept i krigen i Jemen, mens minst tre millioner mennesker har måttet flykte fra sine hjem etter at en saudiledet koalisjon gikk inn i krigen på Hadis side i mars 2015. (©NTB)