FN vil granske Dutertes narkokrig

– Jeg ønsker velkommen meldingene via mediene om at Filippinenes president og regjering vil invitere et FN-panel til å granske påståtte utenomrettslige henrettelser, sier Agnes Callamard, som nå venter på en formell invitasjon.

I forrige uke sa Duterte i en tale at han inviterer eksperter fra EU og FN til å granske hvordan over 3.000 påstått kriminelle er blitt drept i hans krig mot narkotika siden han overtok som president i juni.

Duterte lovet i valgkampen å drepe 100.000 kriminelle, et utsagn han har høstet skarp internasjonal kritikk for. Duterte slo først hardt tilbake og omtalte FNs generalsekretær Ban Ki-moon for «en tosk», og han har kalt USAs president Barack Obama for «en horesønn».

EZRA ACAYAN / X03540

Pave Frans er også utpekt til «horesønn» av den 71 år gamle presidenten, mens USAs ambassadør til Filippinene har blitt kalt «homo-ambassadør». I et fjernsynsintervju viste Duterte langfingeren til EU og sa «fuck you». I forrige uke ble Ban omtalt som «djevelen».

Callamard, som i sommer anklaget Duterte for brudd på folkeretten, sier hun kommer til å stille som betingelser for en gransking at dem hun ønsker å snakke med, ikke utsettes for straff.