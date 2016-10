FNs nødhjelpssjef: 21 millioner mennesker i Jemen trenger humanitær hjelp

Under et møte i FNs sikkerhetsråd mandag advarte O'Brien om at det krigsherjede landet står på randen av kollaps.

– Det er på høy tid at partene setter hensynet til Jemens befolkning først, og blir enige om en omfattende fredsavtale for å redde det som er igjen av Jemens infrastruktur, økonomi og sosiale tjenester, sa O'Brien.

Han opplyste at 80 prosent av Jemens befolkning – om lag 21 millioner mennesker – har behov for humanitær hjelp.

Blant dem er 370.000 underernærte barn, sa nødhjelpssjefen. Han opplyste videre at det er bekreftet 61 tilfeller av kolera i landet, samt 1.700 mulige tilfeller.

FAWAZ SALMAN / X03765

Jemens FN-utsending Ismail Ould Cheikh Ahmed opplyste under samme møte at partene i krigen har avvist et såkalt veikart til fred, et veikart utsendingen la fram forrige uke.

I Jemen kjemper styrker som er lojale til president Abd-Rabbu Mansour Hadi mot Houthi-opprørere og styrker som er lojale til landets tidligere president Ali Abdullah Saleh. En saudiledet koalisjon begynte sine angrep i Jemen til støtte for Hadi våren 2015.