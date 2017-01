Det manipulerte fotografiet av kong Norodom Sihamoni (63) i homoerotisk positur ble publisert på kambodsjanske og thailandske Facebook-kontoer 1. juledag med denne teksten: Kambodsjas konge er homofil.

En talsperson for landets innenriksdepartement sier til nyhetsbyrået AFP at kongen representerer hele nasjonen, og at offentliggjøringen av det falske pornobildet derfor er en fornærmelse mot alle kambodsjanere.

To av de mistenkte skal fortsatt befinne seg i hjemlandet, mens den tredje antas å være i Thailand, får BBC opplyst.

Fengsel for falske Facebook-meldinger

Norodom Sihamoni er kjent for å utføre sine plikter som konstitusjonell monark på en stillferdig og verdig måte. Kambodsjas ugifte og barnløse konge har vært landets formelle overhode siden hans far, nå avdøde kong Norodom Sihanouk, abdiserte i 2004.

Kambodsja har ikke så streng lèse-majesté-lovgivning som nabolandet Thailand, der all negativ omtale av monarken og hans familie straffes hardt.

Men at det kambodsjanske rettsvesen slår hardt ned på falske meldinger som rammer landets ledelse, viser en dom avsagt i hovedstaden Phnom Penh 27. desember. Opposisjonspolitikeren Sam Rainsy ble da dømt in absentia til fem års fengsel for å ha spredt falske rykter på Facebook om at Kambodsja hadde planer om «å fjerne» sin grense mot Vietnam.

En slik melding er egnet til å opprøre en befolkning som gjennom århundrer har fryktet sin langt større nabo i øst, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Vietnam invaderte Kambodsja i desember 1978 og okkuperte landet i 10 år. Okkupasjonen gjorde slutt på Røde Khmers terrorvelde som var ansvarlig for at minst 1,7 millioner mennesker mistet livet.

Vietnameserne banet også vei for en av sine allierte, Hun Sen, som i dag er leder for Kambodsjansk folkeparti (CPP) og har vært regjeringssjef sammenhengende siden 1985.

Opposisjonell skutt ned på åpen gate

Sihamoni har som konstitusjonell monark unngått å blande seg inn i sitt fattige lands turbulente innenrikspolitikk, dominert av den mektige og omstridte statsminister Hun Sen.

Fra 1993 av har det tidligere kommunistdiktaturet holdt demokratiske valg, men opposisjonen hevder med krav på troverdighet at Kambodsja fortsatt til dels styres autoritært og voldelig.

I mai 2016 ble Kem Ley, en fremstående politisk aktivist som var svært kritisk til Hun Sens regime, skutt av ukjente gjerningsmenn på åpen gate i Phnom Penh.

Dommen over Sam Rainsy, som har levd i eksil i Frankrike siden 2015, kom etter at stemningen mellom CPP og dets utfordrere i Kambodsjas nasjonale redningsparti (CNRP) lenge har vært svært anspent, og særlig siden valget i 2013. Påstander om valgfusk, massedemonstrasjoner og dødelige militærpolitiskudd mot demonstranter er noen av stikkordene.

Frykter mer vold frem til valget neste år

Observatører frykter mer vold og uro i landet frem mot neste valg, som etter planen skal avholdes i 2018.

At noen nå har brukt et fabrikkert pornobilde for å ramme kongen, kan bidra til å gjøre situasjonen mer ustabil.

Før han overtok tronen, var den tidligere ballettdanseren Sihamoni nokså ukjent for kambodsjanere flest. Men i løpet av 12 år har folket fått stor respekt for sin monark, som de anser som hevet over all politisk strid.

Det hjalp CNRP-leder Rainsy lite at han avviste anklagene for den falske Facebook-meldingen om Vietnam-grensen som fabrikkerte og grunnløse.

Ingen har antydet noe slikt foreløpig, men skulle opposisjonen nå også få skylden for det falske pornobildet av kongen på Facebook, ville det kunne gi CPP og Hun Sen økte muligheter for å gjøre et godt valg neste år.

Dermed vil 65-åringen som er beryktet for sin utspekulerte politiske manipulering, også være et skritt nærmere sitt erklærte livsmål:

Beholde makten i Kambodsja inntil han fyller 74.

