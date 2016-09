Her er noe av surret som er avdekket av blant andre Associated Press, The Washington Post og Politifact etter duellen natt til tirsdag:

Om selvangivelser I

Clinton hevdet at de få Trump-selvangivelser som finnes, viser at han ikke har betalt føderal (nasjonal) skatt. Trump repliserte at det viste at han «er smart».

Fakta: Skattepåstanden stemmer ikke. De eneste selvangivelsene som er kjent, er for perioden 1975–79. I tre av disse årene betalte han føderal inntektsskatt.

Om selvangivelser II

Trump hevdet at man får vite mer om økonomien til en kandidat ut fra informasjonen de oppgir til valgkommisjonen enn av selvangivelsene.

Fakta: Flere av faktasjekkerne påpeker at det kun er i selvangivelsene man får vite vesentlig informasjon om formue, skatter, skattetilpasning, fast eiendom og veldedige gaver.

Om arbeidsplasser

Hun hevdet at «uavhengige eksperter» mener Trumps skattepolitikk ville koste 3,5 millioner arbeidsplasser, mens hennes politikk ville skape 10 millioner jobber.

Fakta: Ifølge AP stammer dette fra én ekspert, som riktig nok er velrenommert, men som støttet Clinton økonomisk. I tillegg er Trumps politikk endret i ettertid og tallet på 10 millioner dessuten overdrevet.

Kina fant på bedraget med klimaendringer

– Jeg sa ikke det, påsto Trump da Clinton hevdet at han hadde kalt klimaendringen noe lureri kineserne hadde funnet på.

Fakta: Trump tvitret i 2012: «Konseptet med global oppvarming ble skapt av og for kineserne for å ødelegge konkurranseevnen for amerikanske produkter.» I januar 2014 tvitret han: «Det snør i Texas og Louisiana, rekordkulde i hele landet og utenfor. Global oppvarming er en dyr bløff!»

Var Trump tilhenger av Irak-krigen?

– Feil, feil. Dette kommer fra de store tradisjonelle mediene og hun videreformidler. Jeg var mot Irak-krigen, sa Trump.

Fakta: I 2002 svarte han «ja, jeg tror det» i et radiointervju på spørsmål om han støttet krigen. Noen dager etter invasjonen i 2003 sa han at «det ser ut som en stor suksess fra et militært synspunkt». Senere uttrykte han tvil offentlig.

Trumps lille startlån

– Min far ga meg et lite lån i 1975, sa Trump etter at Clinton hevdet at han hadde vært heldig i livet og startet med 14 millioner dollar fra sin far.

Fakta: Trump lånte en million dollar fra sin far. I tillegg fikk han lånegarantier og forskudd på arv for 10 millioner dollar, samt eiendommer som senere ble solgt for flere hundre millioner.

Russernes militære satsing

– Russland øker. De har mye mer moderne kapasitet enn oss.

Fakta: Russland øker sin militære kapasitet og bruker mer på militært utstyr. USA har likevel langt større og mer moderne kapasitet, påpeker AP. I tillegg satser Pentagon 108 milliarder dollar over fem år på modernisering av kjernevåpenarsenalet.

Hackingen

– Donald inviterte Putin til å hacke amerikanere, hevdet Clinton.

Fakta: Trump oppfordret ikke russerne til å hacke amerikanere generelt, men sa at han håpet russerne ville finne 30.000 forsvunne Clinton-eposter. Trump har for øvrig sagt at han mente dette som sarkasme. Påstanden stemples som delvis sann, eventuelt delvis bløff.

Obamas fødselsattest

Trump forsøkte å legge skylden på Hillary Clintons stab for spørsmål om Barack Obamas statsborgerskap. Selv hadde han bare bidratt til å få fremlagt fødselsattesten i 2011, antydet han.

Fakta: Det finnes ikke bevis for at Clintons kampanje i 2008 satte denne saken på dagsordenen. Og selv etter at fødselsattesten ble fremlagt, har Trump selv sådd tvil. – Kanskje han var født i Kenya, sa han i 2014. – Hvem vet om Obama, sa han i år.

Volden i Chicago

– I Chicago har de opplevd tusener av skyteepisoder, tusener siden 1. januar. Tusener av skyteepisoder, sa Donald Trump. Chicago er Obamas hjemby og ordføreren er tidligere Obama-stabssjef Rahm Emanuel.

Fakta: Påstanden stemmer. Ifølge tall fra politiet i byen har det vært 2521 tilfeller av skyting i år frem til 18. september. Antall drap er 550, en økning sammenlignet med samme periode i fjor.

Våpendødsfall blant svarte menn

– Våpen-epidemien er den ledende årsak til dødsfall blant unge afrikansk-amerikanere, mer enn de neste ni årsakene tilsammen, sa Clinton.

Fakta: Politifact har hentet inn tall fra Center for Disease Control and Prevention. I 2014 ble 2526 svarte menn i aldersgruppen 15–24 skutt og drept. De ni neste dødsårsakene – eksempelvis ulykker og kreft – utgjør 2119 tilsammen.

Ford flytter til Mexico?

– Ford drar. Dere forstår, deres avdeling for små biler flyttes. Tusener av jobber flyttes fra Michigan og Ohio. De drar alle sammen, sa Trump.

Fakta: Ford flytter produksjonen av små biler til Mexico, men det påvirker ikke amerikanske arbeidere. I Michigan skal de bygge andre, større kjøretøy i stedet for Ford Focus.

Gullstandarden av handelsavtaler?

– Du kalte det gullstandarden av handelsavtaler. Du sa det var den beste avtalen du noen gang hadde sett, sa Trump om handelsavtalen TPP (Trans-Pacific Partnership), noe Clinton benektet. Begge kandidatene har nå uttrykt seg kritisk til avtalen og Trump hevder hun bare hermer etter ham.

Fakta: I 2012 sa hun: «TPP setter gullstandarden for handelsavtaler i åpen fri, gjennomsiktig og rettferdig handel.»