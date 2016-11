Familier splittes i valget mellom Trump og Clinton

Årets presidentvalg i USA beskrives som et av de mest polariserende noen gang. Stemningen blir fort hissig når kandidatene diskuteres, og ukvemsordene hagler både mellom de to kandidatene, Hillary Clinton og Donald Trump, og når velgere omtaler dem.

Har stemt likt, men ikke i år

Den politiske kjeklingen kan også dukke opp der man minst venter det. Ekteparet Russel bor en idyllisk forstad til Cleveland i vippestaten Ohio. De gikk på samme ungdomsskole, men traff ikke hverandre før han tilfeldigvis jobbet ved hennes studentbolig på et stort universitet i en annen delstat på 1950-tallet.

– Jeg hadde bil og kunne kjøre henne hjem, er forklaringen på hvordan han kapret henne.

– Nå kjører jeg ham hjem, sier hun.

Siden har de to holdt sammen, fått barn, barnebarn og oldebarn. Og som oftest har de også holdt sammen politisk, men ikke i år.

Hun for Clinton, han for Trump

– Jeg liker deler av Donald Trumps budskap, men jeg kan ikke utstå ham. Han er skremmende, sier Patricia og sier hun vil stemme på Clinton.

– Hillary Clinton sier en ting til folket, og så viser det seg at det ikke er det egentlige budskapet hennes. Hun lyver, hun lyver om alt, sier James – ofte kalt Jim.

Kjetil Hanssen

– Har aldri vært som i år

Kona stemte på Obama begge gangene, ektemannen den første gangen i 2008, men han er nå skuffet over presidenten. Han er misfornøyd med helsereformen, innsatsen for svarte og Obamas alenegang hvor han har bestemt en rekke ting med såkalte presidentordrer.

– Vi har vært uenige om politikk før, men det har aldri vært som dette, sier han.

– Landet har aldri vært som i år, sier hun.

– Ikke en myte

Stanford-universitetets professor Matthew Gentzkow har i en rapport drøftet om polariseringen er en myte.

– Polariseringen er et ekte og alvorlig fenomen. Amerikanere står kanskje ikke lenger unna hverandre i sakene enn før. Det som skiller dem politisk er imidlertid i økende grad personlig, og det kan på mange måter være verre, påpeker han overfor Aftenposten.

Ifølge Gentzkow er ikke folk lenger høflig uenige om de beste reformene.

– De tror at de på den andre siden forsøker å ødelegge Amerika og at alt må gjøres for å stoppe dem, konkluderer han.

«Dannelsen er død»

Det er en rekke eksempler på at den giftige tonen i debatten har ført til splid. I Miami Herald skriver spaltisten Andrés Oppenheimer at valget for første gang fremstår som et valg i et populistisk latinamerikansk land og at «dannelsen er død». Mange han kjenner, har bestemt seg for ikke å diskutere politikk med venner og slekt av frykt for brudd i nære forhold.

Chris Carlson, AP / NTB Scanpix

I Miami er det i år nesten ingen valgklistremerker på biler.

– Er folk redde for at noen skal skrape opp bilene deres, spør Oppenheimer.

Dødstrusler mot fotballstjerne

Da fotballstjernen Colin Kapernick i sommer nektet å reise seg under nasjonalsangen med henvisning til undertrykkelse av svarte, ble det et salig spetakkel. Klubben San Francisco 49ers fastholdt hans rett til ytringsfrihet. Kaepernick ble av andre skjelt ut og mottok blant annet dødstrusler.

Vold på valgmøter

På Donald Trumps folkemøter var det tilløp til vold mellom tilhengere og motstandere, noe Trump-kampanjen nå klandrer Clinton-kampanjen for.

– For mye nyheter

Ekteparet Russell er enige i at det aldri har vært mer polarisert enn i år. De legger skylden på nettet og at nyhetene og debattene nå pågår 24 timer i døgnet.

– Det er for mye nyheter. Før var nyhetene et kvarter i sekstiden og en halvtime i ellevetiden, sier han.

Kjetil Hanssen

– Garderobeprat

Donald Trumps uttalelser om kvinner er et stridspunkt mellom de to.

– Mannfolk prater om damer i garderoben. Hva ellers skal man snakke om i garderoben, spør han.

– Kanskje om kampen, om hvem som gjorde noe feil? skyter hun inn.

– Noen snakker om damer. Ikke jeg, fullfører han og humrer til kona.

– Vår egen lille krangel

De to prøver å unngå politiske diskusjoner i år.

– Jeg har egentlig ikke hørt hennes begrunnelse for Clinton før nå. Jeg tror hun vet at Clinton er en løgner, sier han.

– Så, hun lyver. Hva så? Er hun den eneste som har løyet, spør Patricia.

– Se, her har vi vår egen lille krangel, sier han.

– Ja, er det ikke herlig, smiler hun.

Kan det bli forsoning?

Vil spliden kunne glattes over og folk bli forsonet igjen etter valget?

– Kanskje etter en stund, sier Patricia Russel.

– Hva om Trump vinner?

– Trolig ikke, svarer han.

– Hva om Clinton vinner?

– Definitivt ikke.