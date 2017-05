Fant 38 millioner biter søppel i stillehavsparadis

Til tross for at det knapt har vært mennesker på øya, kunne forskerne nærmest vasse i skrot, da de ankom, skriver The Guardian, som først omtalte saken.

Overrasket over omfanget begynte et forskerteam å telle nøyaktig hvor mye søppel de kunne finne på øya som ligger omtrent midt mellom Sør-Amerika og Australia.

Til slutt kom de til smått utrolige 38 millioner gjenstander. Totalt 18 tonn med skrot. Mer enn 99 prosent er plastavfall.

Det var forskere fra Universitetet i Tasmania og den britiske foreningen «Royal Society for the Protection of Birds» som gjennomførte forskningen, som nå er publisert.

– Jeg ble sjokkert av omfanget, og det er derfor jeg gikk så grundig til verks, sier Jennifer Lavers ved Universitetet i Tasmania ifølge Guardian.

På stranden lå det inntil 4500 biter av søppel på én kvadratmeter – både på overflaten og begravet i sanden.

De anslår at 13.000 biter skylles i land hver dag.

Jennifer Lavers / AP / NTB scanpix

Henderson Island er den største i øygruppen Pitcairn Islands, som stort sett er ubebodd og urørt av mennesker – til tross for at myndighetene gir nye beboere gratis tomt, på øya som først ble bebodd av mytteristene etter det berømte Bounty-mytteriet.

Henderson Island har vært på Unescos verdensarvliste siden 1988 på grunn av et unikt plante- og fugleliv.