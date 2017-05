Faren sendte en fortvilet melding da datteren (17) ikke kom til rette etter konserten. Nå er hun funnet

Tidlig tirsdag morgen tvitret Michael Macintyre et bilde av tenåringsdatteren Laura MacIntyre (17) og hennes venninne Eilidh MacLeod (14), med et budskap om at de to var savnet etter Manchester-terroren.

Tenåringsjentene hadde ifølge The Guardian reist alene til Manchester fra øygruppen Hebridene utenfor Skottland, for sin første konsert.

Ifølge Lauras far, som har snakket med The Telegraph, var dette datterens første konsert og en bursdagsgave til Eilidh. Begge var store fans av Ariana Grande.

Tirsdag ettermiddag ble MacIntyre lokalisert på et sykehus. Hun hadde ifølge The Guardian alvorlige brannskader.

Venninnen Eilidh MacLeod er imidlertid ikke kommet til rette og er fortsatt savnet.

Opplysningene kommer fra Eilidhs grandonkel, Donald Manford. Han forteller at han foreløpig ikke har hørt noe fra niesen.