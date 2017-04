Faren var politi og ble drept den 11. september. Nå velger datteren samme yrke for å hedre ham

Torsdag 13. april ble 474 kadetter tatt i ed ved politiutdanningen i Queens.

En av dem var 22-år gamle Brittney Roy fra Long Island, datter av polititjenestemann Timothy Roy som ble drept i terrorangrepet den 11. september.

Nå skriver flere amerikanske medier om datterens honnør til faren.

Alltid drømt om å bli politi

Brittney Roy var bare syv år da faren døde.

Han var ikke på jobb som politi den skjebnesvangre dagen, men skal ha løpt mot ulykkesstedet etter at det første flyet kræsjet inn i tvillingtårnene.

– Helt fra jeg var veldig ung, gjennom oppveksten i politiet, har jeg virkelig fått se ekte heltemot, sier datteren til New York Post.

– Spesielt det min far har gjort for landet. Det er en stor inspirasjon å få gå i hans fotspor.

Roy sier hun har drømt om å få tjene NYPD, politietaten i New York, siden hun var liten.

Julia Xanthos / TT / NTB scanpix

Fant levningene et halvt år senere

Den ferske kadetten forteller videre at faren satte kursen mot tvillingtårnene for å hjelpe til da det smalt. Han ble sist observert ved det sørlige tårnet, før det kollapset.

Levningene ble funnet først et halvt år senere.

Politisjef i New York, James O’Neill, mener Brittney Roy er et godt eksempel på hva «New York’s Finest», som referer til NYPD, virkelig står for og tror hun vil gjøre en stor innsats hos politiet.

– Hun er en profesjonell ung kvinne. Hun er begeistret for å være her og for å videreføre arven etter sin far, som var en modig mann.