Fattige migranter til EU kastes ut av grensesoldater. Rike kjøper seg oppholdstillatelser.

Statsminister Viktor Orbán gjør alt han kan for å overbevise sitt folk om faren ved å ta imot migranter. Men i en annonse i den ferske utgaven av magasinet «NewAfrican» heter det forlokkende: «Få permanent opphold for deg og din familie i Den europeiske union».

Annonsen er rykket inn av et agentur i Budapest bare noen dager før folk delta i en folkeavstemning om hvorvidt de skal akseptere EUs flyktningkvoter

Det loves «visa-fri tilgang til Schengen-sonen i EU» og et «fire ukers fast track-program». På neste side står det at dette har både regjeringens og EUs fulle støtte. Tidligere har dette programmet vært rettet mot Kina og Midtøsten, nå satses det altså i Afrika. Den ungarske nettavisen 444.hu har gjengitt en faksimile av annonsen.

Fattige truer landet

Betingelsen er at man kjøper statsobligasjoner for 300.000 euro (2,7 millioner norske kroner), altså låner den ungarske staten penger uten renter. Etter fem år kan man få tilbake investeringen.

Ikke bare Ungarn fisker etter rike utlendinger: Mange land selger gullkort til EU.

Samtidig som landet selger oppholdstillatelser, driver regjeringen en omfattende kampanje om hvor truende migrasjonsbølgen er for landet. Farene som truer er både økonomiske, kulturelle og sikkerhetsmessige, slik for eksempel forsvarsminister István Simicskó har sagt.

Obligatoriske flyktningkvoter ville forandre Europas etniske, kulturelle og religiøse sammensetning, advarer regjeringen i brosjyren de har delt ut til alle landets husholdninger før folkeavstemningen. Men har folk penger, er dette kanskje mindre viktig.

Ti tusen har fått opphold

Ifølge programmets nettside har så langt drøyt 3700 personer benyttet seg av tilbudet. Til sammen er det gitt over 9700 oppholdstillatelser. Hvis en person kjøper statsobligasjoner, kan vedkommende nemlig få ta med seg hele familien.

Ifølge den ungarske regjeringens pressetalsperson Zoltán Kovács er det ikke noe merkverdig med dette systemet.

– Dette er helt normalt, og noe mange andre land i EU også tilbyr, sier Kovács til Aftenposten. På programmets nettside har tilbyderne også vurdert de ulike muligheten i EU, og konkluderer med at Ungarns er best. På de neste plassene ligger Latvia, Malta, Hellas og Kypros.

Også Spania, Portugal, Nederland og Storbritannia har varianter av ordningen.

I løpet av de siste årene har Ungarn delt ut flere hundre tusen pass til nabolandenes statsborgere.

Kovács avviser at regjeringen har noe ansvar for prosjektet. – Det er parlamentet som har bestemt det.

– Men har regjeringen en mening?

– Regjeringens posisjon er at inntekten fra salget av eurobonds (statsobligasjoner) har vært svært fordelaktig. Nå skal ordningen gjennom en evaluering i forbindelse med at den ungarske økonomien er blitt oppgradert.

– Hvordan kan dere vite at ikke kriminelle eller terrorister kjøper disse?

– Vi tror det er umulig for slike å komme gjennom systemet. De som kjøper utsettes for en omfattende sikkerhetssjekk, sier Kovács.

– Mishandler de svakeste

Etter den store migrasjonsbølgen i fjor bygget Ungarn et gjerde på grensen til Serbia. I juli i år innførte de et strengt regime som har ført til at det knapt er noen som søker asyl lenger.

Ifølge både Kovács og Helsingforskomiteen i Budapest er det nå bare rundt 500 mennesker i landet som venter på å få behandlet sine søknader. I forrige uke kom Human Rights Watch med en rapport om overgrep mot flyktninger på grensen.

– Løgn, sier Kovács. – Vi overholder alle internasjonale lover og regler.

27. september kom også en rapport fra Amnesty International som fordømmer Ungarns fremferd mot asylsøkere i harde ordelag og på samme vis som Human Rights Watch dokumenterer mishandling og umenneskelig behandling.

