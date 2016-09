Fedre kan nå tvinge frem farskapstest. Og få penger tilbake hvis barnet ikke er hans.

«Gjøkungeloven» ble foreslått av den tyske justisministeren Heiko Maas (fra det sosialdemokratiske partiet SPD). Det ble behandlet av regjeringen onsdag og kommer til å bli vedtatt i Forbundsdagen.

Justisministeren vil at en mann oppgitt som far kan kreve farskapstest i retten, en test som da vil gjelde som bevis, melder Tagesschau. Dersom denne mannen viser seg å ikke være barnets biologiske far, må moren oppgi navnet på den rette faren eller på mulige fedre.

Deretter vil den «falske faren» kunne kreve tilbakebetalt opp til to års utgifter til barnet. Tidsbegrensningen begrunner Maas med at det er uheldig å kunne «finansielt tilbakestille et mangeårig familieliv».

STEFANIE LOOS/REUTERS

– Tilbake til fortiden

En mor skal ha tungtveiende grunner for å nekte å oppgi far. I fremtiden skal retten avgjøre hvert enkelt tilfelle. Det er ikke klart hvordan en mor skal straffes hvis hun likevel nekter.

De grønnes rettsekspert Katja Keul har kritisert lovforslaget for å gå for langt inn i enkeltpersonens rettigheter. Hun mener at et rettslig pålegg om å oppgi biologisk far bør være unntaket, ikke regelen.

Tusenvis av norske barn har ukjente eller «falske» fedre

En kommentator i Süddeutsche Zeitung kaller det «et skritt tilbake til fortiden». - Dette er en verktøykasse med torturinstrumenter for å tvinge moren til å oppgi informasjon om tidligere seksualpartnere, skriver Heribert Prantl. Han mener loven settes i verk uten tanke hverken på ulempene eller de praktiske aspektene.

For hva skal skje hvis mor ikke vil si noe? Eller ikke husker? Skal hun bøtelegges eller fengsles til hun finner ut av det?

– Mannen taper

Kritikken kommer også fra annet hold: Kerstin Aust, ekspert i familiejus, sier til Der Spiegel at den store taperen blir mannen som trodde han var far, men ikke er det. Og hvorfor skal han bare få erstattet utgifter for de to siste årene? Hvis en kvinne etter 18 år plutselig forteller at du likevel ikke er far til barnet, har det også store følelsesmessige konsekvenser.

Far mot sin vilje: Når kvinnen blir gravid ved første møte

Aust ønsker seg i stedet en helt annen type lov. – En «gjøkunge» har tre foreldre. Dersom det fantes en lov som likestilte begge fedrene, ville det kanskje også være en gevinst for barnet.

Hvor mange barn som vokser opp med feil informasjon om hvem som er deres far, er uklart. Tyske studier har konkludert med tall på mellom fire og ti prosent.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.