Fem drept i Boko Haram-angrep i Niger

Angriperne stormet inn i landsbyen ridende på kameler lørdag kveld. De tente på flere hus og tok livet av minst fem mennesker.

Angrepet er det første opprørsgruppen utfører i området på tre måneder, sier guvernør Dan Dano Mahaman Laouali i Diffa-regionen på radio. Landsbyen som ble rammet, Toumour, ligger få mil fra regionhovedstaden Diffa.

Regionen har flere ganger tidligere blitt angrepet av den militante islamistiske ekstremistgruppen. Tidlig i juni gikk flere hundre opprørere til angrep på en militærpost i Bosso.

26 soldater ble drept i kamp med Boko Haram, og titusener sivile flyktet fra regionen.

Boko Haram har sine hovedbaser nord i Nigeria. Gruppa har sverget troskap til ekstremistgruppa IS og kjemper for å innføre et kalifat i det nordlige Nigeria.