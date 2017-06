Fem mistenkte pågrepet etter Teheran-terroren

Minst tolv mennesker ble drept og over 40 såret da angripere gikk til aksjon både i nasjonalforsamlingen og ved ayatolla Khomeinis mausoleum. De fire angriperne ble drept.

Den islamistiske ekstremistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, men den iranske revolusjonsgarden rykket onsdag ut og anklaget også Saudi-Arabia og USA for å ha hatt en finger med i spillet.

Fem mistenkte personer er pågrepet og avhøres nå av iransk politi, sier general Hossein Sajedinia til nyhetsbyrået ISNA. Politisjefen gikk ikke i detalj, men forsikret om at Teheran er trygt, og at politi og sikkerhetsstyrker er utplassert.