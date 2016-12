Fem pågrepet etter avverget juleterror i Australia

De pågrepne planla å angripe flere populære steder i den sør-australske byen, blant annet togstasjonen Flinders Street, Federation Square og St. Pauls katedral, sier politisjef Graham Ashton i delstaten Victoria.

Australias statsminister Malcolm Turnbull sier politiet og sikkerhetstjenestene har hindret et storangrep.

– Dette er nyheter til stor bekymring for alle australiere. Vi samler oss på offentlige steder for jul og nyttårsaften. Det er en tid for lykke og glede. Disse terroristene søkte å ødelegge det. De har blitt hindret, sier han.

Stor etterforskning

– De siste to ukene har vi gjennomført en kriminaletterforskning rundt det vi mener var terrorplanlegging. Vi tror planen var å gjennomføre det vi kaller et multi-metode angrep, muligens på første juledag, sier politisjef Graham Ashton og legger til at angrepet skulle gjennomføres ved bruk av eksplosiver og andre våpen.

– Hvis dette hadde gått under radaren, kunne det blitt et alvorlig angrep. Et stort antall mennesker kunne blitt drept og såret.

Selvradikalisert

400 tungt bevæpnede politifolk var med på razziaene i flere bygninger sent torsdag og tidlig fredag, og politiet sier at de tror «trusselen er nøytralisert».

Ashton sier de mistenkte er selvradikalisert og inspirert av IS og IS-propaganda. Totalt sju personer ble pågrepet, men to ble løslatt etter kort tid. Av de fem er fire født i Australia med bakgrunn fra Libanon, og den femte er født i Egypt og har australsk statsborgerskap. Alle er i 20-årene.