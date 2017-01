Ferskt bilde av terrormistenkt frigitt

Saken oppdateres.

I flere tyrkiske medier er det nå publisert et bilde som viser mannen som mistenkes for å stå bak skytingen på nattklubben i Istanbul nyttårsaften.

Fortsatt er ingen gjerningsmann pågrepet, og det pågår nå en storstilt jakt for å finne ut hvem det er som står bak.

I dag ble imidlertid åtte personer pågrepet i forbindelse med angrepet, som kostet 39 menneskeliv.

Den islamske staten (IS) har også påtatt seg skylden for angrepet.

I en uttalese fra dem heter det at «i en fortsettelse av de velsignede operasjonene som den islamske staten har mot beskytteren av korset, Tyrkia, så har en heroisk soldat fra kalifatet slått til mot en av de mest berømte nattklubbene hvor de kristne feirer sin frafallne helligdag».

IS fremstiller angrepet nyttårsaften som en hevn for Tyrkias krigføring mot IS i Syria.