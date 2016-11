Fikk fast jobb på stjernerestaurant

Noma er omtalt som verdens mest innovative restaurant og har to stjerner i Michelin-guiden. Etter å ha jobbet på Credo i Trondheim som lærling siden 2014, fikk Bordvik et såkalt internship på den danske restauranten i august.

Planen var å være noen måneder. Underveis ble hun kalt inn på et møte med kjøkkensjef Benjamin Paul og Noma-eier René Redzepi. Ville hun være en del av teamet fremover?

- Det var jo alt jeg ønsket meg, så klart sa jeg ja.

- Hva gjorde at du fikk jobben?

- Jeg er usikker. Jeg er veldig ung, men jeg tror de liker at jeg har mye energi og at jeg er veldig engasjert når det gjelder mat, sier Bordvik til Adresseavisen.

Tang og reddik

Bordvik spiste på Noma i desember i fjor. Det gjorde et sterkt inntrykk.

- Det var helt utrolig bra mat og service. Jeg bestemte meg for at jeg måtte dit, enten få meg jobb eller bare være der noen måneder for å oppleve det.

Fra desembermåltidet i fjor var det en terte med bunn laget av ristet tang med reddiker på toppen hun husker best. Både arbeidet og smakene appellerte.

- Den er fortsatt på menyen, forteller hun.

- Hvordan er arbeidsdagene?

- Vi begynner tidlig om morgenen, klokken 07.00, før solen går opp og går gjerne hjem i 23-tiden. Det er høyt tempo fra morgen til kveld, og en vil gjerne prestere så bra som mulig. Du blir glad i folkene du jobber sammen med, vi tilbringer mange timer sammen. Det blir som en stor familie. Det er høyt press og mye ansvar på hver enkelt. Gjestene forventer utrolig mye, og en må yte maks hver dag.

- Er det en sånn klassisk streng kjøkkensjef på kjøkkenet?

- Det må være strengt. Redsel er ikke helt rett ord, men en skal være litt redd for å gjøre feil. Maten skal være så optimal som mulig, men alle trives på jobb, understreker hun.

Søndagsfri

Snittalderen er rundt 25 år på folkene på kjøkkenet. Bordvik er yngst. Hun snakker om «restaurantboblen».

- Det handler stort sett om matlaging. Det er en spesiell type mennesker som jobber på en sånn arbeidsplass, med det presset og den arbeidstiden.

Søndag har de fri og mandagene er de kanskje innom for noen timers arbeid.

- Det gjør at du setter enormt stor pris på dagene du har fri, du kaster ikke bort en eneste time, sier 20-åringen.