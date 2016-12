Filippinene er herjet av kraftig tyfon

Tyfonen Nock-Ten som slo inn over Filippinene første juledag, har ført til store ødeleggelser. Et stort antall hus er ødelagt, det er oversvømmelser flere steder og veier er sperret av veltede trær.

Alle jordbruksavlinger i Albay-provinsen er ødelagt, noe som kan få konsekvenser for matsituasjonen fremover.

Tre av de omkomne ble funnet i samme provins, blant andre en 57 år gammel kvinne som ble slengt inn i en murvegg inne i sitt eget hus søndag kveld, og et eldre par som druknet i en oversvømt elv mandag morgen.

En mann i Quezon-provinsen mistet livet da han ble truffet av et palmetre mens han forsøkte å redde familien sin i sikkerhet. I det samme området døde en mann da han fikk strøm i seg fra en strømledning som blåste over ende.

Evakuerer

Mandag var 383.097 mennesker evakuert. De er nå innkvartert på evakueringssentre, ifølge landets sikkerhetsråd mot naturkatastrofer.

Kraftige oversvømmelser og jordras ventes som følge av uværet, som er klassifisert som en kategori 4 storm.

Tyfonen Nock-Ten har rammet filippinske landområder flere ganger i løpet av det siste døgnet, i de tre regionene Bicol, Luzon og de østlige provinsene i Visaya.

Redd Barna opplyser at de står i beredskap til å sende utstyr og nødhjelp til Filippinene etter stormen, som ifølge organisasjonen var kraftigere enn ventet.

– Vi vet at stormen potensielt kan ha store konsekvenser for barna og hindre dem i å gå på skolen fordi klasserommene deres er ødelagt eller brukes som evakueringssentre. Men vi må også være klar over deres følelsesmessige behov og tilby psykologisk hjelp, sier landdirektør Ned Olney.

Nock-Ten

Tyfonen traff land i den østlige Catanduanes-provinsen første juledag.

Uværets maksimale vindstyrke ble målt til i overkant av 51 meter pr. sekund, med vindkast på opptil 70 meter pr. sekund.

Rundt 80 flyavganger er innstilt som følge av uværet, opplyser sivilforsvaret. Utenfor kystprovinsen Batangas gikk en ferge ned til tross for at den var ankret opp. Åtte sjøfolk er savnet.

Om lag 20 tyfoner rammer Filippinene hvert år. I november 2013 krevde supertyfonen Haiyan over 6000 menneskeliv.

