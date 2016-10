Den hardslående presidenten har, etter å ha lovet å drepe både kriminelle og narkomane, og etter å ha gått hardt ut mot Obama («horesønn») og Paven («drittsekk»), lovet bot og bedring etter en åpenbaring på et fly denne uken.

– Hvis du ikke slutter å bruke kallenavn, vil jeg styrte dette flyet nå, sa stemmen, ifølge Duterte. Da presidenten spurte hvem det var som snakket, fikk han til svar at det var Gud.

Åpenbaringen skal ha skjedd på vei tilbake fra et besøk i Japan, der Duterte hadde forsøkt å berolige japanerne etter hans statsbesøk i Kina.

– Jeg vil gjerne forsikre dere om at alt det dreide seg om der, var økonomi. Vi snakket ikke om våpen. Vi unngikk å snakke om allianser, sa den filippinske presidenten til en forsamling av forretningsmenn i Tokyo onsdag denne uken, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Forsikringen kom noen timer etter at Duterte onsdag hadde uttalt noe av det samme i Japan som han sa i Kina, nemlig at det er på tide å bryte den nære forbindelsen til USA:

– Jeg har erklært at jeg vil føre en uavhengig utenrikspolitikk. Jeg vil, kanskje i løpet av to år, at mitt land skal være kvitt alle utenlandske militære. Jeg vil ha dem ut.

For statsminister Shinzo Abe har Dutertes uttalelser om å bryte med Washington skapt vanskeligheter: Japans leder har lagt vekt på tettere sikkerhetssamarbeid så vel med Washington som med Sørøstasiatiske land, som en motvekt mot Kinas økende innflytelse.

Japan strides med Kina om kontroll over noen små, ubebodde øyer i Øst-Kinahavet, men har ikke, som Filippinene, Brunei, Malaysia, Filippinene, Taiwan og Vietnam noen territoriell disputt med stormakten i Sør-Kinahavet.

Japan har likevel, sammen med sin hovedallierte USA, vært bekymret for om Dutertes antiamerikanske og pro-kinesiske uttalelser de siste ukene innebærer at Manila ikke lenger vil stå imot Kinas krav på kontroll over store deler av dette havområdet, der det antas å være store olje- og gassforekomster, påpeker Reuters.

Nesten 30 prosent av verdens frakt til havs – varer for mer enn 40.000 milliarder kroner – passerer årlig gjennom Sør-Kinahavet.

I samtaler med statsminister Abe uttalte Duterte at Manila står på Tokyos side i regionale spørsmål av felles interesse. Han lovet å samarbeide nært med japanerne for å oppnå løsninger som bygger på demokratiske verdier, folkerettens bestemmelser og fredelige løsninger på kontroverser, inkludert Sør-Kinahavet.

THOMAS PETER / REUTERS / NTB SCANPIX

Xi kalte besøket i Kina en milepæl

I Beijing var tonen en annen:

– Bare et stykke papir, kalte Rodrigo Duterte dommen i voldgiftsdomstolen i Haag, der Filippinene i juli fikk fullt medhold mot Kina i tvisten om råderett over deler av Sør-Kinahavet.

– På tide å si farvel, min venn, var presidentens sleivete melding til USA, uttalt da han møtte filippinere bosatt i Beijing, et budskap som Kinas president Xi Jinping gjerne vil høre.

Sammen med sin delegasjon på 400 – ministre, folkevalgte og representanter for 300 filippinske selskaper – ble Duterte mottatt med rød løper og æresbevisninger av president Xi.

Og han dro ikke tomhendt hjem:

Det er inngått kontrakter mellom filippinske og kinesiske selskaper verd 200 milliarder kroner, og avtaler om offentlig finansiering til 75 milliarder kroner, ifølge den filippinske avisen The Inquirer.

Presidentene Xi og Duterte ble enige om tosidige forhandlinger for å løse problemer knyttet til de omstridte farvannene i Sør-Kinahavet og om at begge parter skal utvise «tilbakeholdenhet».

President Xi karakteriserer Dutertes besøk som en milepæl og den kinesiske siden melder at forbindelsene er «fullstendig reparert» etter år med disputt om Sør-Kinahavet.

En av dem får utfordringene i Asia i fanget. Ta testen og se om du er mest enig med Trump eller Clinton.

Fakta: Rodrigo Duterte (71) Filippinenes 16. president. Tiltrådte 30. juni i år etter å ha vunnet valget med klar margin. Dutertes politiske suksess skyldes delvis hans uttrykte støtte til drap på narkotikaforbrytere og andre kriminelle. Hans program er også sterkt orientert mot vekst og utvikling, og han blir i bredere velgergrupper oppfattet som «den lille mann»s forsvarer. Han brukte også harde midler i sin kriminalitetsbekjempelse i byen Davao på Mindanao, Filippinenes nest største øy, der han var ordfører i syv perioder. Duterte har bakgrunn som statsadvokat og har også vært Kongressrepresentant. Kilde: Wikipedia

Lean Daval Jr / REUTERS / NTB Scanpix

Amerikanske militære: Business as usual

– USAs sterkeste allierte i Sørøst-Asia kan se ut til å falle som en moden mango i Kinas hender, skrev The Economist i en kommentar etter det fire dager lange statsbesøket.

Med sine uttalelser i Japan ser det ut til at Duterte nå ønsker å moderere det inntrykket hans antiamerikanske utfall i Kina skapte.

Norsk ekspert: Filippinere begynner å spørre seg om presidenten er vel bevart

Ifølge BBC har Washington så langt ikke mottatt noe offisielt krav fra Manila om endringer i forholdet mellom landene, og amerikanske militære rapporterer at alt foreløpig er som før:

De felles marinepatruljene fortsetter. Og spesialstyrkene bistår som før i kampen mot den brutale islamist-geriljaen Abu Sayyaf i sør.

Amerikanerne kan rolig vente og se; kanskjer er ikke frukten så moden likevel, bemerker The Economist.