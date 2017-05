Filippinenes president erklærer unntakstilstand, lover å slå hardt tilbake mot «IS-okkupasjon»

Ifølge Philippine Daily Inquirer viser presidenten til sin forgjenger, diktatoren Ferdinand Marcos, for å beskrive hvordan han ønsker at unntakstilstanden skal virke:

– Dere har opplevd unntakstilstand før. Det kommer ikke til å bli annerledes enn under president Marcos. Det blir hardt, sa Duterte, like før hans fly skulle lette fra Moskvas lufthavn natt til onsdag.

Presidentens talsmann Ernesto Abella hadde da noen timer tidligere offentliggjort erklæringen om unntakstilstand og kunngjort at Duterte avbrøt besøket hos sin russiske kollega Vladimir Putin for å reise tilbake til Manila med sitt følge.

Bruker faner som ligner IS-flagget

– Enheter fra IS okkuperer en provins, det er sammenstøt, og en militæroperasjon pågår, sa Duterte i møtet han rakk å holde med Putin, ifølge NTB.

De to lederne har blant annet drøftet mulighetene for at Filippinene kan få en avtale med Russland om leveranser av moderne våpen til bruk mot den islamistiske geriljaen som opererer sør i øyriket.

Filippinske sikkerhetsstyrker var tirsdag i kamp mot noen titall væpnede menn i byen Marawi på Mindanao. Bilder delt på sosiale medier, viser opprørere med faner som minner om det svarte IS-flagget.

Ifølge forsvarsminister Delfin Lorenzana ble en politimann og to soldater drept i sammenstøt som oppsto etter en razzia mot et hus der de trodde en leder for Abu Sayyaf oppholdt seg.

Den islamistiske gruppen Abu Sayyaf har erklært troskap til IS. De har i løpet av de siste tiårene bortført flere hundre filippinere og utlendinger med krav om løsepenger. Nordmannen Kjartan Sekkingstad ble i september 2016 satt fri etter nesten ett år som Abu Sayaafs fange.

Fakta: Filippinene Sørøstasiatisk republikk og øynasjon i det vestlige Stillehavet, cirka 100 kilometer øst for det asiatiske fastland.

og øynasjon i det vestlige Stillehavet, cirka 100 kilometer øst for det asiatiske fastland. Består av 7107 øyer , hvorav 11 hovedøyer som omfatter 93 prosent av landarealet.

, hvorav 11 hovedøyer som omfatter 93 prosent av landarealet. Landarealet er litt mindre enn Fastlands-Norge og ligger i et område hvor det ofte inntreffer vulkanutbrudd, jordskjelv og taifuner.

mindre enn Fastlands-Norge og ligger i et område hvor det ofte inntreffer vulkanutbrudd, jordskjelv og taifuner. Jordbruksland som er mindre industrialisert enn nabolandene.

som er mindre industrialisert enn nabolandene. Befolkningen er på 105.720.644 innbyggere (2013).

på 105.720.644 innbyggere (2013). Hovedstad er Manila.

er Manila. Blant øyrikets separatistgrupper er islamistene i Abu Sayyaf-geriljaen, som etter forhandlinger og utbetaling av løsepenger i september 2016 slapp nordmannen Kjartan Sekkingstad fri etter nesten ett års fangenskap. Kilde: Store Norske Leksikon

Nødvendig for å beskytte land og folk, sier Duterte

Duterte sier at unntakstilstand på Mindanao nå er nødvendig for å bevare republikken Filippinene og beskytte folket. I en meddelelse til sin kommunikasjonsenhet fra flyplassen i Moskva via en direkte Facebook-link, ba han ifølge Philippine Daily Inquirer befolkningen om ikke å være redde:

– Jeg skal ta meg av problemet straks jeg kommer hjem.

Den kontroversielle president Duterte er kjent for harde virkemidler, særlig i kampen mot narkotika. Les Aftenpostens reportasje fra Manila: Hver natt blir mistenkte henrettet uten lov og dom

jl@ap.no

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne