Filippinske fly bombet sine egne soldater

Forsvarstalsmann Restituto Padilla sier et Marchetti S-211 kampfly onsdag fløy et bombetokt over områder som fremdeles var kontrollert av opprørere i byen Marawi. En bombe fra flyet traff regjeringssoldater som var i nærkamp med opprørerne.

Padilla opplyser at flyet først hadde truffet målene sine tre ganger, før feilbombingen skjedde. Forsvaret skal etterforske hendelsen.

Kampene startet da væpnede menn med svarte IS-flagg tok seg inn i den muslimskdominerte byen. Ifølge lokale myndigheter er over 2.000 innbyggere sperret inne av opprørerne. 95.000 har blitt drevet på flukt. Det er nesten halvparten av byens befolkning.