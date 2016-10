I en rettssal i den særskilte kinesiske regionen Hongkong er juryen denne uken blitt presentert for grufulle detaljer om de siste timene til de to fattige, indonesiske hushjelpene Sumarti Ningsih (23) og Seneng Mujiasih (26).

Begge ble drept av overklassebriten Jutting, som selv har sørget for solid bevismateriale: 42 videoer på hans smarttelefon som viser frem ofrene, og der han selv forteller i detalj om de opprørende ugjerningene.

– Mitt navn er Rurik Jutting. For fem minutter siden drepte jeg, myrdet, denne kvinnen, sier den åpenbart rusede drapsmannen mens han først viser sitt eget ansikt og deretter retter telefonens videokamera mot liket av Ninsigh, som ligger på badegulvet i hans luksusleilighet i bydelen Wan Chai.

– Det er mandag kveld. Jeg har holdt henne fanget siden lørdag. Jeg har voldtatt henne gjentatte ganger. Jeg har torturert henne, torturert henne forferdelig, sier drapsmann ifølge The Standard, som var til stede i rettssalen da et utvalg av videoene ble avspilt.

– Jeg er litt trist til sinns, for hun var et godt menneske, fortsetter Jutting sin omtale av den unge moren til en gutt som da var fem år:

– Men jeg føler meg ikke skyldig, egentlig.

Dette er langt fra de mest graverende utsagnene på videoene. De verste kan vi ikke referere.

TYRONE SIU / REUTERS

Kokain knekket karrièren?

Rurik Jutting fra Surrey i Sør-England, var inntil for to år siden en vellykket, betrodd megler, med lederansvar i Bank of America Merrill Lynch i Hongkong.

Men i løpet av de siste ukene før han drepte Sumarti Ningsih (23) og Seneng Mujiasih (26) senhøsten 2014, ble den da 29 år gamle Cambridge- utdannede økonomen redusert til en tung misbruker av kokain og alkohol.

Han sa opp jobben og sendte ut eposter der han refererte til seg selv som psykopat.

Drapene opprører hongkongkinesere

De grufulle drapene har opprørt innbyggerne i Hongkong og retter nok en gang oppmerksomheten mot forholdene de mer enn 300.000 utenlandske hushjelpene i den særskilte kinesiske regionen lever under.

Årlig blir det offentliggjort rystende historier om enkelte arbeidsgiverfamiliers overgrep mot sine ofte grovt underbetalte tjenere, som slag og spark, inndragning av fridager og bevist forsinket utbetaling av lønn.

Ifølge FN-organet ILO er det mellom 50 og 100 millioner hushjelper i verden. Mer enn 80 prosent av dem er kvinner, og en stor majoritet av disse forlater hjemlandet for å finne arbeid. Svært mange av kvinnene er fattige og kommer fra land som Indonesia, Filippinene og Sri Lanka.

Hongkong er nok ikke det verste stedet de kan havne. I Midtøsten-stater som Saudi-Arabia og Jordan er det i senere år blitt avdekket langt flere eksempler på drap og mishandling av utenlandske hushjelper.

Men drapssaken mot Jutting viser frem en annen tragisk side ved enkelte unge, fattige hushjelpers tilværelse i Hongkong: De er kommet fra sine hjemland for å forbedre sine egne og familiens kår, og blir desperate når det viser seg at lønnen ikke strekker til i byen som er verdens dyreste for utlendinger.

Vincent Yu / TT / NTB Scanpix

Drevet ut i prostitusjon

Sumarti Ningsih og Seneng Mujiasih var begge blitt deltids-prostituerte og pleide å møte kunder på barer nær drapsmannens bolig nord på Hongkongøya, skriver The Guardian, som viser til utsagn fra kvinnenes venner.

Jutting forteller i en av sine videoer hvordan han lokket Ningsih med ”en stor sum penger” for at hun skulle følge med ham hjem.

Ettbarnsmoren ble etter de tre dagene med tortur drept med en sagtakket kniv. Liket la Jutting i en koffert som han plasserte på balkongen.

Noen dager senere lokket megleren med seg Seneng Mujiasih hjem på samme måte.

Han skar over halsen hennes og lot 26-åringen blø ihjel på stuegulvet.

Der ble hun funnet lørdag 1. november 2014, etter at Jutting selv hadde ringt politiet.

Selvnyter og deltidsmorder

Før han ble arrestert, beskrev drapsmannen i et av sine siste videobudskap seg selv som narsissist (sykelig selvopptatt) og presenterte seg slik:

– Rurik George Caton Jutting. Tidligere visedirektør for verdipapirer, finans og megling på Merryl Lynch. Nå arbeidsløs. Voldtektsmann og morder på deltid.

I straffesaken har den tiltalte valgt å erklære seg skyldig i drap. Men til tross for de avslørende opptakene på telefonen, nekter han for å ha drept etter planlegging eller med forsett.

Jutting viser til sin ustabile mentale tilstand og sterke beruselse for å slippe å bli felt for mord og få lovens strengeste straff, som i Hongkong er livstids fengsel.

Det spørs om den strategien vil fungere:

En ekspert på rusmidlers virkninger, Lau Fei-lung, opplyste i retten at den Cambridge-utdannede økonomen daglig inntok tre gram ren kokain og store mengder vin i tidsrommet da drapene skjedde.

Men til tross for at rusmiddelbruken ifølge Lau skulle være nok til å hensette de fleste mennesker i koma, mener toksikologen at Jutting stort sett hadde kontroll over sine handlinger da han drepte kvinnene.

Drømte om å ta jenter som sexslaver

Vincent Yu / TT / NTB Scanpix

Faren for at Rurik Jutting skal gjøre seg skyldig i lignende ugjerninger i fremtiden, kan synes nokså åpenbar.

I en av videoene forteller han at han ble «vekket» av å torturere og drepe sitt første offer og forsto at dette var noe han var nødt til å gjøre igjen.

Den tidligere kostskoleeleven avslører deretter at han fantaserer om å kidnappe mindreårige elever fra en av Englands dyreste pikeskoler og gjøre dem til sexslaver.

Straffesaken fortsetter i dagene fremover.

