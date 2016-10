Den siste uken har vært preget av mye motbakke for presidentkandidat Donald Trump. Den lekkede videoen med griseprat kom rett før debattduellen mot Clinton, og senere har en rekke kvinner stått frem og fortalt om tvilsom oppførsel og seksuelle antastelser.

Ikke imponert av Clinton

Da Trump holdt valgmøte i Nord-Carolina fredag, antydet han at en av anklagerne ikke var attraktiv nok til at påstanden var troverdig, og han ymtet om at heller ikke Clintons utseende hadde imponert ham da hun gikk foran ham før debatten.

Meningsmålerne i Public Policy Polling (PPP) publiserte fredag en spørreundersøkelse fra den største vippestaten, Florida. Den viser at omdømmet hans har rast på to uker, men Clintons knappe ledelse er bare økt med to prosentpoeng på samme tid.

Her er fire resultater fra denne siste Florida-målingen som byrået mener bidrar til å forklare at Trump bare har falt og ikke stupt på målingene.

1. Clinton burde vært buret inne?

Donald Trumps valgkampanje selger effekter merket #HillaryForPrison, og kandidaten repliserte i debatten natt til mandag at med ham som president, ville hun sittet i fengsel. Hele 84 prosent av Trumps Florida-velgere mener Clinton hører hjemme bak lås og slå. «Hvis du hater den andre kandidaten så sterkt at du synes hun burde være i fengsel, rømmer du nok neppe skuta», heter det i byråets kommentar.

2. Clinton er egentlig en demon?

Radioverten og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones driver nettstedet Infowars. Denne uken antydet han at Clinton er en demon. 40 prosent av Trump-velgerne var enige i dette. «Dette viser ganske tydelig at 40 prosent av Trumps velgerbase er i Infowars-segmentet, og de vil ikke bli snudd av anklager om seksuelle overtramp», kommenterer byrået.

3. Leder Donald Trump en sekt?

Ifølge meningsmålerne i PPP minner Trumps tilhengerskare litt om en sekt. Byrået tar følgende tall til inntekt for dette: Etter den siste uken mener fortsatt 75 prosent av velgerne hans at han «respekterer kvinner». 9 prosent er uenige. «Hvis du er villig til å avvise alle fakta som viser det motsatte, vil du nok forbli om bord frem til valgdagen», er analysen fra byrået om dette.

4. Bør en kvinne bli president?

69 prosent av alle Florida-velgere mener det ikke gjør noen forskjell om presidenten er kvinne eller mann. Uavhengig av hvem som er kandidater i år, mener imidlertid 38 prosent av Trumps velgere at det er bedre for landet med en mann som president. «Det virker trygt å konkludere med at folk som støtter en slik tankegang, vil være upåvirket av ukens Trump-avsløringer», mener meningsmålerne.

Hvordan ligger valget egentlig an nå?

Selv om denne uken kan se ut som en gedigen nedtur i racet om å bli president, er det ingen masseflukt av velgere fra Trump. I Los Angeles Times’ måling fra lørdag er det uavgjort, og i Rasmussens måling fra fredag leder trump med 2 prosentpoeng. Begge disse instituttene har denne valgkampen målt Trump forholdsvis høyt. Hos for eksempel Reuters ledet Clinton med 7 prosentpoeng i en måling fredag.

Tallknuserne hos nettstedet Fivethirtyeight anslår lørdag Clintons seiersjanse til 85,6 prosent mot 14,4 for Trump.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater

Størrelsen på valgskredet?

Også meningsmålerne i Public Policy Polling påpeker at Clinton nå ligger uhyre godt an.

– Donald Trump blir enda mer upopulær etter hvert som valgdagen nærmer seg. Når Hillary Clintons ledelse fortsetter å vokse i delstater som Florida, som hun ikke nødvendigvis trenger for å vinne valget, blir spørsmålet mindre om hun vil seire enn størrelsen på valgskredet, sier PPP-president Dean Debnam i en uttalelse om målingen.

