Mye har vært sagt om USAs president Donald Trumps første møte på bortebane med lederne i Brussel. Trump har fornærmet Europas ledere, byene de bor i og landene de styrer.

Likevel er det én mann det kan bli enda vanskeligere for lederne i Brussel å møte, nemlig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Her er fire grunner til det:

1. Erdogan vil tvinge frem et «ja» eller et «nei» fra EU

Før avreisen til Brussel onsdag sa Erdogan i kjent stil at «EU ikke kan behandle Tyrkia som en tigger». Han sier EU nå må åpne nye kapitler for forhandlinger, eller si klart fra at de ikke ønsker å ha Tyrkia med i EU. Derfor vil han forsøke å tvinge frem et avgjørende møte mellom EU og Tyrkia om saken.

Han har et eget møte med toppene i EU før NATO-møtet på ettermiddagen.

EUs ledere vet at flere av medlemslandene har et mildt sagt vanskelig forhold til Tyrkia for tiden. Østerrike har gitt klar beskjed om at de vil ha en slutt på medlemskapsforhandlingene med Tyrkia (mer om det senere).

EU-landene ser med stor bekymring på massearrestasjonene, utrenskningene og kneblingen av pressen i Tyrkia etter det mislykkede kuppet i fjor.

Et eksempel er en lærer og en litteraturprofessor som sultestreiker for å få jobbene sine tilbake. De to ble denne uken arrestert, anklaget for medlemskap i en terrorgruppe.

Reuters/NTB scanpix

2. Tyrkia blokkerer Østerrike i NATO

Før avreisen til Brussel ba også Erdogan om bedre samarbeid mot terror i NATO, ifølge Reuters. Samtidig vanskeliggjør Tyrkia samarbeidet med 41 partnerland på grunn av en pågående EU-krangel med Østerrike, melder The Telegraph og BBC.

Østerrike er medlem i EU, og har tatt til orde for at medlemskapsforhandlingene med Tyrkia må avsluttes. Men i NATO er rollene snudd. Tyrkia er fullt medlem, mens Østerrike bare er et partnerland.

Selv om Østerrike har 400 soldater i NATOs operasjon i Kosovo, har Tyrkia sørget for at landet nå vil bli holdt utenfor øvelser og fremtidige operasjoner.

Blokaden har også gått utover partnerland som Sverige, Finland og Irland, fordi Tyrkia har blokkert alle partnerskapsavtalene NATO har, men tidligere denne uken endret NATO reglene slik at Østerrike-krangelen ikke lenger kan stoppe alle de andre avtalene.

– Jeg fordømmer på det sterkeste Tyrkias fremgangsmåte i NATO. Det er en uansvarlig oppførsel og styrker min holdning om at Tyrkia er langt unna å bli medlem i EU, sa Østerrikes forsvarsminister Hans-Peter Doskozil til BBC.

Han sier Tyrkia setter hele Europas sikkerhetsinteresser i fare.

LEFTERIS PITARAKIS /AP/ NTB scanpix

3. Forholdet til Tyskland er på frysepunktet

Erdogan anklaget tidligere i år blant annet Tyskland for nazi- og fascisttendenser.

Mange håpet det ville roe seg etter at Erdogan vant folkeavstemningen den 16. april, men det har ikke skjedd. Die Welt-journalisten Deniz Yücel, som ble arrestert i februar, sitter fremdeles fengslet i Tyrkia, anklaget for å «fremprovosere hat» og «terroristpropaganda».

Tyske politikere nektes å besøke 250 tyske soldater som deltar i kampen mot IS fra den tyrkiske flybasen Incirlik og denne uken avlyste en tysk parlamentarikerdelegasjon en tur til Tyrkia, etter at de fikk vite at de ikke ville få møte noen tjenestemenn eller besøke det tyrkiske parlamentet.

ERIC VIDAL /Reuters/NTB scanpix

4. Forholdet til USA er komplisert

Erdogan var nylig i Washington for å forhandle med Trump, men særlig to saker står i veien for et problemfritt forhold. Amerikanerne vil bruke en kurdisk milits, YPG, i kampen mot IS i Syria. Tyrkerne hevder dette er en forgrening av kurdiske PKK, som de er i åpen krig med i Tyrkia, og som de anser som en terrororganisasjon.

Amerikanerne har ikke latt seg overbevise, siden de vet at YPG er deres beste våpen på bakken i kampen mot IS i Syria.

Erdogan har også bedt om utlevering av Fethullah Gülen, den muslimske predikanten som har bodd i eksil i USA i 18 år. Tyrkerne anklager Gülen og hans tilhengere for å stå bak fjorårets mislykkede kuppforsøk og for å ha bygget opp en konspiratorisk «stat i staten». Amerikanerne har hittil ignorert henvendelsene fra tyrkerne.

Alt trøbbelet Tyrkia skaper for de andre NATO-landene har imidlertid ikke ført til snakk om å kaste dem ut av alliansen, ifølge kilder Aftenposten har snakket med.

– Den holdningen jeg oppfatter i alliansen er at folk er bekymret for det som skjer, men at de også innser at Tyrkia er en svært viktig alliert og at det er i vår klare interesse å beholde dem som et medlem i alliansen, sier en høytstående NATO-diplomat til Aftenposten.