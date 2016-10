Fire grunner til at amerikanerne frykter det som kan komme etter valget

Donald Trump pisker opp en stemning på sine valgmøter og Twitter som både republikanere og demokrater frykter konsekvensene av. Et av hans hardeste utfall kom på Twitter natt til mandag.

«Dette valget blir absolutt rammet av valgfusk fra de uhederlige og ubalanserte mediene som fremmer Skurkete Hillary – men også på mange valglokaler – TRIST», skrev Trump.

En av dem som advarer mot konsekvensene av Trumps angrep på gjennomføringen av valget er den demokratiske kongressmannen Steve Israel.

– Folk gjør farlige ting når farlige ledere fyrer opp under dypt sinne, sier Israel til The New York Times.

Her følger fire mulige konsekvenser at Trumps stadig hardere retorikk om valgfusk:

1. Trumps «observatører» kan lage bråk valgdagen

Allerede valgdagen kan bråket starte. For Trump har oppfordret sine velgere om å «gå og overvåke» valglokaler andre steder etter at de har stemt på valgdagen. Siden hans velgere primært er hvite, har dette av flere blitt oppfattet som at han ber dem overvåke velgere av en annen hudfarge.

Den 61 år gamle tømreren Steve Webb fra Ohio har tenkt å ta Trump på ordet.

– Jeg vil se etter, vel det kalles utvelgelse etter rase. Mexicanere, syrere og folk som ikke kan snakke engelsk, sier han til The Boston Globe.

– Jeg kommer til å stå rett bak dem. Jeg skal gjøre alt på den lovlige måten. Jeg vil se om de er ansvarlige. Jeg skal ikke gjøre noe ulovlig. Jeg skal gjøre dem litt nervøse, sier Webb.

Den republikanske valgadvokaten Chris Ashby sier til The New York Times at Trumps oppfordring om å opptre som uoffisielle valgobservatører kan «destabilisere valget». Ashby påpeker at det «er veldig, veldig farlig».

2. Trump kan nekte å innrømme nederlaget

Trumps påstander om valgfusk har ført til omfattende spekulasjoner om at han ikke kommer til erkjenne nederlaget om han taper. I skrivende stund leder Clinton i gjennomsnitt med rundt 6 prosentpoeng på målingene. Nettstedet til statistikkguruen Nate Silver gir dessuten Clinton en vinnersjanse på 86,6 prosent.

Men Trumps visepresidentkandidat Mike Pence sa søndag at de «vil akseptere viljen til det amerikanske folket».

– Vi vil absolutt akseptere valgresultatet, sa Pence på det politiske talkshow Meet the Press.

Men det overbeviste ikke Chris Cillizza fra The Washington Post, som i programmet stilte seg sterkt tvilende til om Trump ville godta nederlaget.

3. Vil Trumps tilhengere lage opptøyer?

Dersom Trump skulle nekte å akseptere nederlaget, vil ikke det bidra til å senke temperaturen i det offentlige ordskiftet. Enkelte av Trumps tilhengere truer med at de ikke vil sitte stille og se på at Clinton inntar Det hvite hus.

Den som har fått mest oppmerksomhet er den svarte Wisconsin-sheriffen David A. Clarke. På Twitter lørdag skrev han at det er «utrolig» at Det hvite hus, Kongressen, justisdepartementet og mediene er korrupte og at det eneste «vi gjør er å kjefte». Han ønsker tilsynelatende tøffere reaksjoner, og avslutter med: «tid for høygafler og fakler»

En annen hissig Trump-fan er den 50 år gamle entreprenøren Dan Bowman.

– Om hun blir valgt håper jeg vi kan starte et kupp. Hun bør være i fengsel eller bli skutt, sier Bowman til The Boston Globe.

– Vi kommer til å få en revolusjon for å fjerne dem fra kontorene hvis det er det som trengs. Det kommer til å bli masse blodsutgytelse. Men det er hva som trengs (...) jeg vil gjøre hva som helst for landet mitt, sier Bowman.

Til Politico sier 57-åringen Fred Steadman følgende:

– Det kommer til å bli et opprør, sier Steadman.

CNNs Brian Stelter advarer mot følgene selv om bare en liten minoritet av Trumps følgere nekter å godta valgresultatet.

– Det kan få skjebnesvangre konsekvenser, sier Stelter til sin egen arbeidsgiver.

4. Trump kan fortsette med folkemøter og fremme budskapet på egen TV-kanal

Det er mange spekulasjoner knyttet til hvordan Trump vil reagere om han taper. Politico skriver at mange demokrater og republikanere frykter at han vil fortsette med folkemøter for sine tilhengere selv om Clinton vinner valget.

Det har også gjentatte ganger vært spekulert i at Trump kan starte en egen TV-kanal for å kapitalisere finansielt på sin store tilhengerskare. Trump selv har avvist dette tidligere. Men Financial Times melder mandag at hans svigersønn Jared Kushner har hatt en kort samtale med en sentral aktør i TV-bransjen om å starte en slik kanal.

Overfor The New York Times forteller en rekke republikanere at det ikke skjer valgfusk av betydning i USA. Blant annet viser de til at valget er totalt desentralisert, og at det dermed er umulig å organisere omfattende landsomfattende valgfusk.

Republikanernes høyeste rangerte folkevalgte, Kongressens speaker Paul Ryan, er blant dem som avviser faren for valgfusk. Men det stopper ikke Trump, som mandag ettermiddag norsk tid skrev følgende på Twitter.