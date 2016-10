Fire omkom i australsk fornøyelsespark

Ifølge lokale medier skjedde ulykken i rafting-rennen Thunder River Rapids i fornøyelsesparken Dreamworld , der runde båter delvis trekkes rundt ved hjelp av et transportbelte.

Ifølge The Gold Coast Bulletin og The Courier Mail har australsk politi bekreftet at fire mennesker omkom i ulykken.

– Dreamworld forsøker så raskt som mulig å finne ut hva som har skjedd og samarbeider tett med nødetatene og politiet om dette, heter det i en pressemelding fra fornøyelsesparken.

Police, emergency crews & media have all converged on Dreamworld where 4 people are confirmed dead after an accident on a ride @couriermail pic.twitter.com/U4tky6VNGb — Clare Armstrong (@ByClare) October 25, 2016

To av de omkomne skal ha blitt trukket under vann av et transportbelte, men årsaken til ulykken er ikke kjent.

– Det var haugevis med folk som skrek. Det skjedde så fort, sier et øyenvitne til The Courier Mail.

To av passasjerene ble sittende fast i transportbeltet og trukket med under vann, mens to ble liggende fast under båten. To andre passasjerer skal ha sluppet uskadd fra ulykken med båten.

Alle de omkomne skal være over 25 år gamle.

Thunder River Rapids ble åpnet i 1986 og er i dag Australias eneste rafting-renne av denne typen som er i drift. Båtene kommer opp i 45 kilometer i timen.

Dreamworld beskriver attraksjonen som «familievennlig» og egnet for personer over 120 centimeter.