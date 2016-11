Flaue over å si at de bor i Trump-tårn

– Varemerket vårt er hottere enn noen gang, sa Donald Trump på amerikansk frokost-tv. Eksperter er ikke like sikre.

Trump stilte nylig sammen med familien på ABCs Good Morning America. Der ble de intervjuet om presidentvalgkampen og om eiendomsforretningene. De ble konfrontert med historier om at varemerket Trump – som skal symbolisere luksus for de velstående – sliter som følge av den hissige og omstridte valgkampen Trump fører for å bli USAs president. Ifølge en analytiker har varemerket kollapset blant husholdninger med årsinntekt over 100.000 dollar.

– Bryr meg om landet

Både Donald og sønnen Eric Trump var sterkt uenige og mente Trump-navnet var mer verdifullt nå enn noensinne.

– Men jeg bryr meg ikke om varemerket. Det er ikke viktig. Jeg bryr meg om landet og å fikse det, sa Trump.

Mark Lennihan / AP/ NTB Scanpix

Avviste hotellkritikk

Han er imidlertid blitt møtt med kritikk for at han onsdag forrige uke prioriterte åpning av det nye Trump-hotellet i hovedstaden Washington bare knapt to uker før valget. Trump pekte imidlertid på at Clinton gikk på Adele-konsert i Miami og at han uansett holder langt flere valgmøter enn henne.

Lynne Sladky, AP/ NTB Scanpix

Landstedet er pusset opp

Her i Palm Beach på Floridas atlanterhavskyst har Trump sitt landsted på eiendommen Mar a Lago.

Den ble bygget på 1920-tallet og ligger i et fasjonabelt villastrøk. Like i nærheten preges gatebildet av merkenavn som Saks Fifth Avenue, Gucci, Neiman Marcus og Louis Vuitton.

Aftenposten får opplyst fra ledelsen ved Mar a Lago at stedet har vært stengt siden i sommer på grunn av oppussing. Sist helg ble det imidlertid holdt bryllup her før nyåpning for allmennheten denne uken.

Siden det har vært stengt, er det usikkert om Trump-kampanjen har det fasjonable anleggets rykte. Men blant annet skal USAs mest kjente brystkreftorganisasjon revurdere sin bruk av dette anlegget til arrangementer.

Pablo Martinez Monsivais / AP/ NTB Scanpix

Rabatt på nytt hotell

Andre steder er det ytterligere tegn til riper i glanslakken for Trump-navnet. På det nye prestisjehotellet i Washington så prisene ut til å synke de siste dagene før den offisielle åpningen – riktig nok ned mot 5000 kroner natten. Samtidig hadde en rekke andre av hovedstadens mest fancy hoteller fullt eller ingen ting ledig for under 10.000 kroner natten.

De betaler for navnet

Trump har selv investert mange penger i golfklubber rundt i verden, men mange av bygningene og bedriftene som bærer hans navn, er eid av andre. De betaler for bruken av navnet. Dermed, påpeker flere eksperter i amerikanske medier, er han spesielt utsatt hvis merkevaren får en bulk.

– Flaue for å si hvor de bor

I boligtårnet Trump Place på Manhattan er kampen allerede i gang. Ifølge nyhetsbyrået AP har en underskriftskampanje blant beboerne fått 328 signaturer på noen få dager for et krav om å fjerne navnet fra bygningen. Ifølge Marjorie Jacobs har de allerede droppet Trump-navnet på de ansattes uniformer.

– Han er motbydelig, og folk er flaue for å si hvor de bor, sier Jacobs.

Også Ivanka Trumps motemerke og butikker som selger klærne, ble utsatt for boikott etter kandidatens utsagn om at han grep kvinner nedentil. Emneknaggen #GrabMyWallet – grip lommeboken min – fikk stor spredning og oppmerksomhet, men det er ukjent om salget har lidd.

Trumps nye plan?

Eksperter tror Trump etter et eventuelt valgtap vil revurdere sitt image. Og rapporter fra innsiden av Trump-kampanjen kan tyde på det. Bloomberg kan opplyse at valgorganisasjonen nå sitter på en database med opplysninger om 12–14 millioner Trump-tilhengere og har kontoinformasjon for over 2,5 millioner av dem. Dette er kan vise seg å være uhyre verdifullt enten han vil fortsette med sine politiske ambisjoner, starte et nytt konservativt medieselskap eller bruke basen til rent kommersielle formål.