Flere døde og minst 50 skadet i storbrann i 24 etasjer høy boligblokk i London

Brannen startet mens mange lå og sov. Brannvesenet ble varslet 0.54 London-tid. Seks minutter senere var den første brannbilen på stedet.

– Det er med stor sorg at jeg kan bekrefte at flere er omkommet. Jeg kan ikke bekrefte hvor mange det er på dette tidspunktet på grunn av at bygningen er så stor og kompleks. Brannårsaken er heller ikke kjent på dette stadiet, sier London-brannmester Dany Cotton.

Hun forteller at hun i løpet av sine 29 år i brannvesenet aldri har sett en brann av et så stort omfang.

Også politiet bekrefter at flere mistet livet i brannen.

50 til sykehus

«Vi kan bekrefte at vi har kjørt 50 pasienter til fem sykehus i London», opplyser ambulansetjenesten i en pressemelding.

Flere øyenvitner sier til britiske medier at de har sett folk som ikke kommer seg ut av bygningen.

Omkring 250 brannfolk, 40 brannbiler og rundt 20 ambulanser ble sendt til bygningen, som ligger vest i London ikke langt fra Notting Hill. I tillegg var over 100 politifolk på plass for å hjelpe, sammen med 100 personer fra helsevesenet.

Brannen spredte seg svært raskt fra tredje etasje og opp mot toppen av blokken.

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Rop om hjelp

The Guardian skriver at folk på stedet kan høre folk rope om hjelp, mens BBC refererer øyenvitner som så lys som kan være mobiltelefoner eller lykter, som blinket på toppen av bygningen.

Ifølge BBC har andre vitner fortalt at de først hørte brannalarmen, men at den stanset etter kort tid.

Ordføreren: Må stille spørsmål ved rådene fra brannvesenet

Londonordfører Sadiq Khan sier i et intervju i Radio 4s morgenshow at det er behov for å stille spørsmål ved rådene beboerne fikk underveis.

Rådene flere av beboerne fikk da de ringte brannvesenet, var å holde seg inne i leilighetene. Da Radio 4s morgenshow spurte om dette, sa han blant annet:

– Heldigvis holdt ikke beboerne seg inne i leilighetene, men de flyktet i sikkerhet.

Videre sa han at det er bekymringsfullt at ekspertene ikke hadde noen mulighet til å nå opp til toppen av den 24 etasjers høye bygningen.

Flere hundre beboere

Nick Paget-Brown, lederen av bydelsutvalget i Kensington og Chelsea, sier til Sky News at han nå forsøker å finne ut hvor mange som var i blokken da brannen startet.

– Flere hundre kan ha vært der. Spørsmålet er hvor mange som var der under brannen, sier han.

Han legger til at det er vanskelig å få informasjon fra brannstedet.

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Ekstreme forhold

Visebrannmester Dan Daly i London sier at brannen er en «stor og alvorlig hendelse».

«Brannfolk med røykdykkerutstyr jobber under ekstremt vanskelige forhold for å håndtere denne brannen», heter det i et sitat fra Daly i en pressemelding.

Øyenvitner beskriver kaotiske scener i gatene i natt der beboere forsøkte å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen kunne man høre knitringen fra flammene og lyden av at deler av bygningen falt i bakken, skriver NTB.

Ifølge bydelsmyndighetene er boligblokken fra 1974, men den ble nylig pusset opp for over 100 millioner kroner, skriver The Guardian. Det er 120 leiligheter i blokken.

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Forsikret i norsk selskap

Brannvesenet opplyser at bygningen har 24 etasjer. Brannen brer seg fra tredje etasje og helt til toppen av bygget, meldte brannvesenet natt til onsdag.

Bygningen eies av bydelen Kensington og Chelsea. Den er derfor forsikret gjennom det norske selskapet Protector Forsikring, opplyser selskapet i en børsmelding.