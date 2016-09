Avisen La Voz de Galicia melder at minst to har mistet livet i ulykken, og lokalt politi forteller om et stort antall skadde.

Ulykken skjedde nær stasjonen i byen O Porriño, omkring to mil sør for Vigo nær grensen til Portugal. Bilder fra ulykkesstedet viser en vogn som ser ut til å ha truffet en strømmast og veltet.

Det var omkring 60 personer ombord i toget, som var på vei fra Vigo til Porto i Portugal, skriver El Pais.

Aftenposten kommer med mer.