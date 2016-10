Flere skadd i togkollisjon i New York

Det opplyser en talskvinne for politiet i Nassau County til nyhetsbyrået Reuters. Samtidig opplyser New York-guvernør Andrew Cuomo at 11 personer er kjørt til sykehus.

Togavsporingen skjedde rundt klokka 21 lørdag kveld. Passasjertoget kjørte inn i et annet tog, som var der for å utføre vedlikehold, og sporet deretter av.

En talsperson for jernbaneselskapet opplyser at det var omkring 600 passasjerer om bord i passasjertoget.

For halvannen uke siden omkom en 34 år gammel kvinne og 114 personer ble skadd da et tog braste inn i perrongen på stasjonen Hoboken i New Jersey. Toget kjørte dobbelt så fort som tillatt.