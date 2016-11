Ifølge De Telegraaf dreier det seg om en tankbil med melk som skal ha kollidert med et tog på en togovergang. Det er ikke klart hvor mange personer som er blitt skadet.

Men ifølge det nederlandske nyhetsbyrået ANP dreier det seg om flere. Reuters melder at en er sendt til sykehus og at flere blir behandlet for mindre skader på ulykkestedet.

De rest van de dag rijden er geen treinen op het traject tussen Groningen en Roodeschool: https://t.co/r20JDkcEhl — NOS (@NOS) November 18, 2016