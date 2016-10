Flere skadet i angrep mot politiskole i Pakistan

Ifølge politiet åpnet fem til seks personer ild mot politistudentene ved skolen mandag kveld lokal tid, melder den pakistanske kanalen Geo News.

Den pakistanske storavisen Jung melder ved 22.30-tiden norsk tid om at 20 personer er skadet. Ifølge Jung pågår skytingen fremdeles.

Quetta er en av Pakistans største byer som ligger rett ved grensen til Afghanistan, nesten 900 kilometer sør for hovedstaden Islamabad.

I tillegg skal det ha vært en eksplosjon i nærheten av skolen, som ligger i en av byens forsteder. De skadete er brakt til et sykehus i nærheten, og det er opprettet full beredskap ved alle sykehus i provinshovedstaden.

De skadete skal være utenfor livsfare.

Det pakistanske militæret og store politistyrker leter etter personene som står bak angrepet. For et par måneder siden døde nærmere 100 personer i et terrorangrep i den samme byen.

Ifølge politisjefen i provinsen Balutsjistan mottok de lokale myndighetene i forrige uke informasjon om et mulig angrep, og sikkerhetstiltakene i de mer sentrale bydelene ble styrket etter dette.

Politisjefen omtaler gjerningspersonene som terrorister, men det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.