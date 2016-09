Flere skal være skadet i nye luftangrep mot Aleppo

– Sykehusene er under et sterkt press på grunn av det store antallet skadde de siste dagene og den store mangelen på blod, sier en sykehuskilde i byen.

– På grunn av dette utføres øyeblikkelige amputasjoner på pasienter med alvorlige skader, fortsetter kilden.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier «dusinvis» av luftangrep har truffet områder øst i Aleppo natt til mandag. Flere personer skal være skadd, og minst to sivile er drept.

Ifølge SOHR er 128 personer døde i syriske og russiske angrep mot Aleppo siden torsdag. Flertallet av de drepte er sivile, deriblant 20 barn og ni kvinner.

Flyktningehjelpens generalsekretær Jan Egeland mener det som skjer i Syria nå setter respekten for folkeretten i krig mer enn 100 år tilbake. USA beskylder Russland for barbarisme i Syria.

Sarajevo og Guernica

I tillegg til den økende volden i Aleppo, skaper matmangel og skyhøye priser problemer for innbyggerne.

– På mange måter er Aleppo for Syria hva Sarajevo var for Bosnia, eller hva Guernica var for den spanske borgerkrigen, sa den franske FN-ambassadøren François Delattre søndag, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Det er en form for beleiring som minner om middelalderske tilstander. Det er en skam, fortsatte Delattre.

Frankrike, Storbritannia og USA kalte inn til hastemøte i FNs sikkerhetsråd søndag om den økende volden i Syria. Rådet kom ikke til enighet om tiltak, og spliden mellom Russland og de vestlige stormaktene er for stor til å enes om hva som kan gjøres.

Beskyldt for barbariske handlinger

USA, Storbritannia og Frankrike beskylder Russland og Assad-regimet for krigsforbrytelser.

FNs spesialutsending Staffan de Mistura sa at den syriske offensiven mot Aleppo som ble innledet for få dager siden, har ført til en av de verste ukene i den fem og et halvt år lange borgerkrigen.

Andrew Kelly / Reuters / NTB scanpix

Da Syrias FN-ambassadør Bashar Ja'afari ble bedt om å komme og snakke i rådet, gikk ambassadørene fra USA, Storbritannia og Frankrike ut i protest.

Ambassadørene hadde krevd stans i Aleppo-offensiven og umiddelbar handling fra Sikkerhetsrådet. At ambassadørene forlot møtet, sees som en demonstrasjon av at sinnet og frustrasjonen ikke kun rettes mot Damaskus, men også Russland, som støtter Assad-regimet og samtidig snakker om å få slutt på kampene.

Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin svarte på sin side at russerne bare forsøker «fjerne terrorister mens så få sivile som mulig skades».