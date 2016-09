Flere titalls drept i bombeangrep i regimekontrollerte områder i Syria

Bombene eksploderte mandag i byene Tartus og Homs, som kontrolleres av president Bashar al-Assads styrker. Det meldes også om bomber i byen Hasaka, som kontrolleres av kurdiske styrker, men hvor regimet fortsatt har en tilstedeværelse.

To bomber i kystbyen Tartus, provinshovedstaden i Latakia, krevde minst 35 menneskeliv, ifølge statlige medier og eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det dreier seg angivelig om en bilbombe ved ei bru utenfor byen, etterfulgt av et selvmordsangrep som fant sted da folk strømmet til stedet for å hjelpe ofrene. Minst 45 mennesker ble såret.

Spart

Tartus har i stor grad vært spart for de verste voldshandlingene under den blodige krigen i Syria. Men i mai i år ble rundt 150 mennesker drept i terroraksjoner som IS tok på seg ansvaret for i Tartus og i havnebyen Jableh lenger nord.

Mandag ble også minst tre personer drept av det som trolig var en bilbombe i Homs, ifølge statlige medier. Angrepet skjedde ved inngangen til bydelen Al-Zahraa, som huser mange alawitter.

I februar ble minst 57 mennesker drept i et bombeangrep fra IS i bydelen.

Fjernsynsbildene viser bygningsdeler strødd på gaten og røyk som stiger opp fra en brennende bil.

Kurdisk område

Det meldes at en av bombene i Hasaka, i et kurdisk-dominert område, tok minst fem liv. Statlige syriske medier skriver at minst åtte ble drept.

– Angrepet i Hasaka rammet en veipost som tilhører kurdiske sikkerhetsstyrker. Angrepene kom samtidig og var klart koordinerte, sier Rami Abdulrahman, leder i eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ingen gruppe har så langt tatt på seg ansvar for angrepene. Men spesielt i Hasaka har det tidligere vært bombeangrep der IS-opprørere står bak.