I landet der kvinner fikk stemmerett så sent som i 2011, er restriksjonene for hva kvinner kan gjøre fortsatt mange.

– Vi vil at kvinner over 18 eller 20 år skal behandles som voksne, være ansvarlige for sine handlinger og få lov til å ta egne avgjørelser, sier menneskerettighetsforkjemper Aziza Al-Yousef til CNN.

Les mer om hvordan Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene: Olje og behovet for en alliert i Midtøsten gjør at regimet har sluppet unna sterk kritikk fra USA og Vesten.

Derfor dro hun denne uken til hovedstaden Ryiadh for å overlevere nesten 15.000 underskrifter fra både menn og kvinner i Saudi-Arabia som vil avskaffe det såkalte vergesystemet.

Ifølge det såkalte «mahram»-systemet, må alle saudiarabiske kvinner ha en verge, for eksempel far, ektemann, bror eller sønn.

Mens for eksempel reisedokumenter og skolesøknader må godkjennes av vergen etter loven, er andre aktiviteter ikke formelt forbudt for kvinner. Likevel er det i praksis svært vanskelig for kvinner å jobbe, gå til legen, reise og leie en leilighet uten godkjenning.

Kvinners vitnemål teller dessuten mindre enn en manns i rettssaker, og dersom en kvinne bryter loven, er det ofte en mannlig slekting som må ta straffen. Les mer om restriksjonene for kvinner i Saudi-Arabia i denne rapporten eller på nettsidene til Human Rights Watch.

Første aksjon i sitt slag

Kampanjen for å avskaffe systemet har spredt seg i sosiale medier, med emneknaggen #IAmMyOwnGuardian – jeg er min egen verge – på Twitter.

I tillegg til underskriftskampanjen har rundt 2500 sendt brev direkte til kong Salman.

Dette er den første store aksjonen mot vergeordningen, skriver BBC. Forsker for Human Rights Watch, Kristine Beckerle, kaller kampanjen «utrolig og enestående».

– De har gjort det unektelig klart at de ikke godtar å bli behandlet som annenrangs borgere lenger, og det er på høy tid at myndighetene lytter, sier Beckerle til BBC.

Kampanjen for kvinners rett til å kjøre bil for noen år tilbake, kalt «Women2Drive» fikk stor oppmerksomhet, men forandret i praksis lite.

Likevel finnes små tegn på endringer, blant annet da Saudi-Arabias første kvinnelige OL-deltakere dro til London i 2012. I årets Rio-OL skrev 22 år gamle Kariman Abuljadayel historie da hun deltok på 100 meter sprint i heldekkende løpedrakt.

– En forbrytelse

Underskriftskampanjen har pågått i flere måneder, og ble i september kalt «en forbrytelse mot det saudiske og muslimske samfunnet» av stormuftien, som er en av landets øverste religiøse ledere, skriver CNN.

Saudi-Arabia lovet både i 2009 og 2013 å avskaffe vergesystemet, i forbindelse med de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd, ifølge The Guardian.

Men til tross for reformene som blant annet førte til at kvinner fikk stemmerett, er det fortsatt mye som mangler før kvinnene i Saudi-Arabia har grunnleggende menneskerettigheter.