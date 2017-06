Flertall støtter domstolenes avvisning av innreiseforbud

To versjoner av innreiseforbudet som retter seg mot et knippe land med overveiende muslimsk befolkning, er satt til side av flere føderale rettsinstanser. Mens president Donald Trump mener forbudene er nødvendige for å hindre potensielle terrorister i å ta seg inn i landet, hevder motstanderne at målet er å nekte muslimer adgang.

I en ny meningsmåling gjort for Associated Press svarer 57 prosent at de mener domstolene har handlet riktig. 39 prosent mener dommerne bedriver upassende innblanding. Det er klare forskjeller langs den tydeligste politiske skillelinjen i landet: 82 prosent av demokratene støtter dommerne, mens 73 prosent av republikanerne har lite til overs for domstolens innblanding.

Begge varianter avvist

Trump signerte første en ordre som hindret innreise for borgere fra Iran, Irak, Syria, Jemen, Somalia, Sudan og Libya. Da det ble stoppet, kom et revidert forslag som lot irakere slippe inn i USA. Også det ble stoppet i flere føderale domstoler. En av dem mente Trumps bekymring for rikets sikkerhet var en retroaktiv rettferdiggjørelse av en ordre "gjennomsyret av ond vilje og rettet mot en spesifikk religiøs gruppe".

– Fra starten, selv før valget, sa Trump at han ville nekte muslimer innreise. Ikke at han ville nekte terrorister, men muslimer. Det er bare ikke riktig, sier Nick Hardy, en 54-åring som ikke er registrert hos noen av partiene, men sier han heller i demokratisk retning.

Delt syn på motiv

Riktignok sier 62 prosent av dem som har svart på undersøkelsen at de tror en viktig grunn til forbudet er å forsøke å ivareta USAs sikkerhet. 26 prosent tror det er en mindre viktig grunn, mens 11 prosent ikke tror det er en faktor i det hele tatt. Samtidig mener 50 prosent at en viktig motivasjon var ønsket om å holde muslimer ute. 20 prosent oppfatter det som en mindre viktig grunn, mens 28 prosent ikke tror det var en medvirkende årsak.

50 år gamle Rebecca Miller fra Florida sier hun stemmer etter "løfter, ikke parti". Hun er en av dem som støtter innreiseforbudet og ser på saken som et sikkerhetsspørsmål.

– Jeg tror de ønsker å stoppe innreiseforbudet basert på folk som sier de tilhører en viss religion. Jeg tror ikke det handler om religion, det handler om sikkerhet, seier Miller. Hun vil gjerne at forbudet blir innført og at situasjonen kan overvåkes i noen år "for å se hvordan det går".