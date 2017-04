Florida-senator går av etter rasistisk tirade

I fratredelsesbrevet beklager 43 år gamle Frank Artiles ordbruken.

–Det er klart for meg at det jeg gjorde – og ordene jeg brukte – overhodet ikke er i tråd med det jeg forventer av meg selv. Jeg er veldig lei meg for dette, skriver han.

Hendelsen fant sted på en fasjonabel bar i delstatshovedstaden Tallahassee sent mandag kveld. Artiles var tilsynelatende full og brukte ordet «nigger» overfor to svarte delstatssenatorer. I tillegg brukte han andre ukvemsord og kalte en av dem for «bitch».

Republikanske Artiles har representert valgdistriktet Miami-Dade i delstatssenatet i Florida siden 2016.

– Til innbyggerne i mitt distrikt og til hele Miami-Dade: Jeg er lei for at jeg har sviktet dere og ber om tilgivelse, sier Artiles. (NTB-AFP)