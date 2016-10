Flyangrep mot Mosul-forstad

Kampene tiltar ved Mosul, hvor Iraks spesialstyrker tirsdag angrep østsiden av Mosul, melder nyhetsbyrået AP.

Angrepet er en del av planen for å gjenerobre Iraks nest største by. Mandag inntok styrkene stillinger 8 kilometer fra byen, og skal allerede ha drept 20 IS-medlemmer ifølge iraks militære.

Den kurdiske landsbyen Gogjali ligger kloss inntil Mosuls østkant. De irakske spesialstyrkenes brigadesjef Haider Fadhil sier styrkene tidlig tirsdag morgen nærmet seg selve Mosul by. Kampene har blitt stadig mer intense, og IS skyter på spesialstyrkene med missiler i et forsøk på å bremse fremgangen, ifølge Fadhil.

– De må overgi seg eller dø

Iraks statsminister Haider al-Abadi, som også leder de irakiske militærstyrkene oppfordret IS til å overgi seg i en TV-sending.

– De har ikke noe valg. Enten overgir de seg eller så dør de, sa Al-Abadi ifølge BBC.

Hvis styrkene klarer å innta Gogjali og skaffe kontroll over landsbyen, som også fungerer som en forstad til Mosul, vil det være første gang på over to år at irakiske soldater har tatt steget inn i Mosul etter at de ble drevet ut av byen av IS i juni 2014.

Mandag opplyste en militærkilde at regjeringsstyrker hadde rykket inn i bydelen al-Karama sørøst i Mosul, men dette ble senere avvist avoberstløytnant Muntadhar al-Shimmari.

Et Reuters-bilde tatt mandag ettermiddag viser imidlertid røyk som stiger opp fra bygninger i al-Karama.

Nærmer seg byen fra flere kanter

Mosul er byen hvor IS erklærte sitt «kalifat» og vil derfor være ekstra viktig å vinne tilbake fra ekstremistgruppen.

Ifølge AP kan man se røyk stige fra bygninger i utkanten av byen. IS skal ha begynt å brenne dekk for å røyklegge byen. Inne i byen har innbyggere hengt opp hvite flagg for å vise at de ikke vil kjempe mot de irakiske styrkene.

Irakiske styrker har med støtte fra kurdiske allierte, sunnimilits og sjiamilits, samt bistand fra den amerikanskledede luftkoalisjonen, i over to uker stadig nærmet seg Mosul på flere fronter for å drive IS ut av storbyen.

