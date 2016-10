Ulykken skjedde mandag morgen, og flyet skal ha vært på vei til Misrata i Libya, skriver Reuters.

Flyet skal ha plass til ti personer, men det er foreløpig usikkert om det var flere enn fem ombord.

Ifølge Times of Malta skjedde ulykken rett etter flyet tok av. Etter at det begynte å stige tippet det plutselig over til høyre side og kræsjet rett i bakken ifølge øyenvitner.

– Jeg hørte en skrikende lyd fra flyet, og da så jeg det kom fallende ned mot bakken. Det tok umiddelbart fyr. Svært lite av flyet er igjen, bare biter, fortalte et øyenvitne ifølge NTB.

Metroliner-flyet med to motorer skal ha vært leid av Frontex - EUs organ for overvåking av EUs yttergrenser, kom det først meldinger om.

I etterkant har en talsman for Frontex avvist det.

Kilder ved flyplassen har opplyst til Reuters at alle de fem omkomne skal være franske statsborgere.