Flyttet inn i nytt hus – fikk 100 kilo gull på kjøpet

– Det lå under møbler, under hauger med tøy, på badet, over alt, sier den lokale auksjonarius Nicolas Fierfort, som overfor AFP bekrefter nyheten som først sto på trykk i lokalavisen La Depeche i Évreux i Normandie.

Fierfort antar at gullet har en samlet verdi på 3,5 millioner euro, nesten 32 millioner kroner. Gullet var «svært godt gjemt», legger han til.

Gullet lå gjemt flere steder i boligen

Den nyinnflyttede beboeren fant gullet da han begynte å flytte rundt på møblene i boligen han hadde arvet. Først fant han en blikkboks med gullmynter, skrudd fast under noen møbler. Deretter fant han stadig mer, gjemt på de finurligste steder i boligen.

Det mest oppsiktsvekkende funnet var funnet av to gullbarrer som veide 12 kilo hver seg.

Gullet ble kjøpt inn på 1950- og 1960-tallet, og det er funnet ekthetsdokumenter i boligen. Gullet har allerede blitt solgt videre til franske og utenlandske kjøpere.

Men gullmillionene må deles

Den virkelige gullgruven kan det imidlertid være den franske skatteetaten som sitter på, skriver La Depeche. Det har seg nemlig slik at eieren må betale 45 prosent av verdien i arveavgift, og i tillegg må han betale ekstra skatt de neste tre årene fordi han ikke hadde oppført gullfunnet på selvangivelsen. (©NTB)