Tirsdag ble det målt over 34 grader i Kent i Storbritannia, den varmeste dagen hittil i år og den varmeste septemberdagen som er målt på over 100 år, melder NTB.

Kirsty Wigglesworth / TT / NTB Scanpix

Les om hvordan han i 1944 tok han imot Anne Frank i Auschwitz. Nå stilles han for retten som medskyldig i drap på 3681 mennesker.

Varmerekorder i Norge

Over store deler av Norge sto rekorder for fall da temperaturer på over 27 grader ble registrert tirsdag. I Sør-Norge fristet badevannet mange, selv om vi er midt i den første høstmåneden, melder NTB.

På målestasjonen på Våland i Stavanger ble det satt rekord med hele 27,3 grader tirsdag. Ikke siden målingene startet i Rogaland for mer enn 100 år siden har det blitt registrert en så høy temperatur i september.

– Det er spesielt Vestlandet som har markert seg med høye temperaturer tirsdag. Men det har vært ganske varmt helt opp til Helgeland egentlig, sier vakthavende meteorolog Marit Helen Jensen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Paul White / AP / NTB Scanpix

Hetebølge i Spania

Også i Spania har det vært rekordvarmt de siste ukene. Meteorologene anbefaler folk å ta spesielle forholdsregler på grunn av hetebølgen som nå har rammet landet.

Årsaken skal være varmluft fra Afrika som beveger seg nordover. Det har ført til økt skogbrannfare og rekordhøye temperaturer, slik som 45,4 grader utenfor Sevilla.

I Madrid badet barn og voksne i fontene for å kjøle seg ned, og spanske medier rapporterte om rekordsalg for is- og ølprodusenter.

JON NAZCA

JAVIER BARBANCHO

Sjetteklassingen satt som vanlig alene i skolekantinen da fotballstjernen fikk se ham: Her er bildet som rører USA til tårer.

Britene svetter

I Gravesend i Kent stanset gradestokken på 34,4 grader tirsdag, skriver BBC. Det er den varmeste septemberdagen som er registrert siden 1911. Og ifølge meteorologene er det også den varmeste dagen i landet i år.

Britiske helsemyndigheter advarer om at hetebølgen kan være farlig for utsatte grupper som eldre og syke og oppfordrer folk til å ta sine forholdsregler.

Bob Edme / AP / NTB Scanpix

Hetebølge og haglskurer

I Frankrike har også vært rekordvarmt, og myndighetene advarer nå mot stor skogbrannfare sør i landet. Ved middelhavskysten har skogbranner allerede ført til at hundrevis av hektar har brent ned i sommer, melder nyhetsbyrået AFP.

I Paris var det tirsdag over 30 grader, men i andre deler av landet varsler meteorologene nå at det vil komme kraftige regnskyller, sterk vind og haglskurer, ifølge Météo France.

Varmt i Tyskland

Sentrale og nordlige deler av Tyskland opplever rekordhøye temperaturer, skriver nyhetsbyrået DPA. I Düsseldorf ble det målt over 32 grader tirsdag, noe som er ny rekord. Den forrige rekorden for september var i 1999 og var på 31 grader.