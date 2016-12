For 25 år siden var de arbeidsledige ingeniører. Nå er russiske hackere fryktet og beryktet.

Russiske hackere har lenge vært fryktet og beryktet. De beskyldes for å ha stjålet mange titalls milliarder og brutt seg inn i de mest bevoktede systemer. Mange mener de er verdens beste. Nå har de tatt steget helt inn i storpolitikkens maktkorridorer.

Da USAs president Barack Obama torsdag utviste 35 russiske diplomater, var det som en reaksjon på russiske hackeres aktivitet i året som gikk. Ifølge amerikanske myndigheter er de ansvarlige for å ha brutt seg inn i eposter tilhørende Det demokratiske partiet, og forsøk på å manipulere valget.

Dermed er bevegelsen som startet med arbeidsledige ingeniører for 25 år siden, blitt en internasjonal maktfaktor ingen lenger kan ignorere.

Mikhail Klimentyev / AP / NTB Scanpix

Dårlige PCer ga gode hackere

Den russiske hackerkulturen ble født på allerede på nittitallet, i de tøffe årene etter at muren falt. Russland hadde da en stor gruppe talentfulle og nyutdannede matematikere og forskere som ikke fikk jobb. Verdens største ingeniørkorps sto plutselig tomhendte, etter at økonomien kollapset og militæret måtte spare penger.

Dårlig tilgang på datautstyr ble paradoksalt nok også en kime til ferdigheter.

– De hadde ikke luksusen av å ha moderne, enkle datamaskiner slik vi hadde her i Vesten. De måtte drive med koding og forstå de underliggende operativsystemene, sier Russland-ekspert Mark Galeotti, seniorforsker på Institute of International Relations i Praha, til Aftenposten.

Det utviklet seg en sterk kultur med magasiner, klubber og forum på nettet, forklarer forskeren.

– St. Petersburg ble kjernen og er det fortsatt. Etter hvert ble «den russiske hackeren» en slags merkevare. Og når du blir skurk i en James Bond-film, da vet du at du har blitt en størrelse å regne med, sier Galeotti.

«Hackerskole» på russisk

Allerede tidlig på 2000-tallet ble russiske hackere omtalt som verdens beste. De skal ha blitt benyttet hyppig av kriminelle organisasjoner for å bryte seg inn i banker eller drive nettsvindel, og er mistenkt for å ha stjålet titalls milliarder over hele verden.

De har også skapt kaos for både enkeltpersoner, selskaper og stater, og har fått «æren» for å overliste forsvarsverkene til noen av de mest beskyttede systemene som finnes - fra Microsoft og NASA, til NATO og det norske forsvaret.

I underskogen av nettforum dedikert til cyberkriminalitet dominerer det russiske språket. De har fungert som en slags hackerskole. En sikkerhetsekspert i Moskva, Dmitrij Volkov, sier til The Moscow Times at det var lett å få tilgang til «oppskrifter» på nettkriminalitet.

– Du kunne spørre om alt mulig - for eksempel; hvilket program bruker jeg for å bryte meg inn i en bank? sier han til avisen.

Russisk dominerer fortsatt, ifølge en nylig rapport fra Europol:

«De mest etablerte forumene for cyberkriminalitet er fylt av russisktalende samfunn,» skriver EUs politiorganisasjon.

Alexander Zemlianichenko / AP / NTB Scanpix

– Lærte av mafiaen

Mange av hackerne var organisert i løse grupper, eller kollektiver, som Moscow Times kaller det. Herfra kunne man kjøpe tjenester eller programmer.

– I begynnelsen var de frilansere, og tok oppdrag. Etterhvert har det blitt mer organisert. Det skjedde en endring i midten av 2000-tallet, hevder Galeotti.

– Da begynte den russiske staten å se nytten av hackerne. De lærte av mafiaen, og brukte dem til å utføre oppdrag.

Ifølge ham hadde Russland to regler for sitt hackersamfunn, som gjorde det mulig for dem å fortsette utviklingen av ferdigheter.

– Den første regelen var at du ikke angriper på hjemmebane. Så lenge det var utenlandske banker var det greit. Den andre regelen var at de måtte hjelpe staten når det var behov for det, sier Galeotti.

I 2007 angrep russiske hackere Estland. Året etter tok de for seg Georgia, samtidig som Russland aksjonerte militært i landet. På denne tiden begynte det å bli tette bånd mellom hackersamfunnet og staten, sier Galeotti.

– Forholdet ble profesjonalisert. Etterhvert ble teknologikompetansen brukt mer offensivt, og av flere grener av etteretningstjenesten og militæret, sier forskeren.

Russlands fremste våpen?

Russland har nylig vist frem sin store og mektige militærmakt i både Ukraina og Syria. Landet sitter dessuten på verdens største arsenal av atomvåpen. Men det kan være hackerne som er russernes aller beste våpen, skriver magasinet Newsweek.

De siste årene har hackerne utviklet stadig bedre evner til å volde fysisk skade på infrastruktur som kan skape livsfarlige situasjoner og føre til kaos. Alt fra kraftverk og demninger til forsvarsanlegg og førerløse biler kan bli utsatt for hackerangrep som kan få livstruende konsekvenser.

Den russiske sikkerhetseksperten Jevgenij Kasperskij har advart om at angrepene på infrastruktur, som transportsystemer og kraftverk, blir stadig hyppigere. Det kan føre til «svært synlig skade», sier Kasperskij, og sammenligner det med terrorangrep.

Også Norge er utsatt

Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland advarte om at Norge utsettes for «omfattende og aggressiv» spionasje fra russerne på en pressekonferanse i september. PST fremhever trusselen fra Russland i en rapport:

«Etterretningstjenesten har fastslått at russiske aktører rettet vedvarende aktiviteter mot norske myndigheter og virksomheter i 2015. Disse aktivitetene ventes å fortsette, siden sanksjonene etter anneksjonen av Krim gjør at Russland må benytte alternative metoder for å få tilgang til vestlig teknologi,» skriver PST.

I 2014 ble det avslørt at den russiske hackergruppen APT28 har spionert på det norske forsvaret. Forsvaret vil ikke kommentere konkrete opplysninger om hvilke metoder russerne bruker i hackerangrep på Norge overfor Aftenposten.