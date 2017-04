For første gang på tre år var en norsk minister i Moskva. Samtidig eier nordmenn en litt større bit av Russland.

Visste du at norske skattebetalere er nå eiere av en liten del av det russiske selskapet Aeroflot? Eller at vi gjennom det norske oljefondet er Norge også en liten eier av Russlands Gazprom, rabattkjeden Dixi og gassgiganten Novatek, som styres av Russlands rikeste oligark Leonid Michelson?

Samtidig tas det politiske grep for å bedre forholdet til naboen i øst. Onsdag gikk en norsk minister for første gang over Rødeplassen på over tre år. Handels- og fiskeriminister Monica Mæland og en stor norsk delegasjon deltok på det første møtet i den norsk-russiske økonomiske kommisjonen siden juni 2013.

Nå skal Russland og Norge være gode naboer

– Vi i snakket om viktige temaer. Blant annet forurensning, reiseliv, helse, maritimt samarbeid og skipsbygging, sa Mæland.

Mæland tok også opp Russlands nektelse å gi norsk lov til å fly over Russland, samt situasjonen for den norske forretningsmannen Atle Berge.

Berge bygde opp konkrete aktiviteter i Murmansk, før han plutselig og uventet ble nektet visum.

Russerne er i sin tur spesielt opptatt av Svalbardspørsmål og Gazproms ønske om å øke sin andel av norsk sokkel.

– Stort potensial for samarbeid

– Potensialet for samarbeid mellom Norge og Russland i olje og gass er enormt, sier Russlands naturressurser og miljøminister Sergei Donskoy.

– Vi er gode naboer og har samarbeidet på mange viktige felt, sier Mæland.

– Hvis dette var så viktig, hvorfor kom du ikke til Moskva tidligere?

– Andre land har også startet dialog på politisk nivå, og da finner Norge det også hensiktsmessig å gjøre det. Samtidig begrenser firmaet, sier Mæland.

Det norsk-russiske møtet fant sted på det lukkede og godt t bråkete Hotell president, samme sted hvor flere av de tsjetsjenske morderne bodde før de drepte dben russiske opposisjonslederen Boris Nemtsov i februar 2015.

Johansen, Per Anders

Enorme norske offentlige verdier investert i Russland

Det er få steder i verden at verdiene til oljefondets investeringer har steget så sterkt som i Russland det siste året:

Aksjeinvesteringene økte med 53 prosent til 23 milliarder fordelt på 51 selskaper.

Tilsammen utgjør oljefondets Russland-investeringer nå 42 milliarder kroner.

Verdien av for eksempel aksjene i den store russiske banken Sberbank økte fra 1,8 milliarder til 3,9 milliarder i ett år.

Sberbank er omfattet av sanksjonene mot Russland, men oljefondet kjøpt aksjene før sanksjonene ble innført etter Russlands annektering av Krim i 2014.

– Økningen skyldes markedsutviklingen. Oljefondets beholdninger i aksjer og rentepapirer har økt verdi, skriver kommunikasjonsleder Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management, NBIM i en e-post.

Det er imidlertid langt igjen til at oljefondet har tatt igjen alt det tapte etter at den russiske økonomien ble rammet av den «perfekte storm» i 2014:

Skarpt fall i oljeprisene, halvering av verdien av rubelen og Ukraina-sanksjonene førte til at oljefondet mistet 16 milliarder kroner i løpet av 2014.

Norsk-russisk handel satt 25 år tilbake i tid

Norsk eksport til Russland har falt fra 8,6 milliarder kroner i 2013 til 2,3 milliarder kroner i 2016.

Det meste skyldes de russiske «anti-sanksjonene», som førte til at norsk sjømat ble utestengt fra det store russiske markedet.

– Nivået er nå på linje med der vi var i rett etter Sovjetunionens oppløsning i 1994. Fra nå av skal det gå oppover, sier direktør Jarle Forbord in Norsk-russisk handelskammer.

Full stopp i fiskeeksporten førte til at Norge er et av landene som ble hardest rammet av de russiske «anti-sanksjonene».

På sikt kan det imidlertid få mye større følger om Norge også konkurreres ut på andre områder, som for eksempel leveranser til industri, gass og olje.

Vil ikke løfte sanksjonene

– Dette er jo vært et betydelig fall, sier Mæland, og understreker at dette ikke bare skyldes sanksjoner, men og også den globale økonomiske situasjonen.

– Vi tror potensialet nå er til stede for større aktivitet, og at det vil gavne oss begge.

For både Statoil, Aker og Kværner er det en god nyhet at det kommer norske statsråder på høflighetsbesøk til Moskva igjen.

Onsdag advarte Selmer-partner Liv Monica Stubholt, tidligere sjef i både Aker og Kværner og Sp – politiker mot konsekvensene av sanksjonene i en kronikk i Aftenposten.

– Markedsposisjoner glipper også. Kina rykker inn i russisk olje og gass, skrev Stubholt, og sammenlignet det med å «stake og ploge – samtidig».

– Det er helt uaktuelt nå å gjøre noe med sanksjonene, sier Mæland.