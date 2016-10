– For to dager siden sa IS i moskeene at alle som prøver å flykte, vil bli drept. I går drepte de minst 12 i gatene, sier Dlovan Barwari til Aftenposten.

Frilansjournalisten er medlem av et irakisk nettverk for undersøkende journalistikk og befinner seg i Erbil, drøyt åtte mil fra den omringede byen Mosul.

Barwari snakker kontinuerlig med sine kontakter i Mosul og beskriver situasjonen for sivilbefolkningen som «svært dårlig».

– Maten er veldig dyr, og folk har ingen penger. Folk er svært bekymret for hva som skal skje når Mosul blir angrepet. De er redde for de skal oppleve det samme som i Fallujah, sier Barwari. Der ble sivilbefolkningen brukt som levende skjold av IS:

– Den irakiske hæren ber folk om ikke å forlate hjemmene sine under angrepet. Men IS-soldatene befinner seg i nabolagene, blandet med sivile.

Mandag ettermiddag hevdet kurdiske militssoldater å ha erobret syv landsbyer øst for Mosul, mens irakiske regjeringsstyrker hevder å ha okkupert tolv landsbyer sør for den IS-kontrollerte storbyen, melder NTB.

– Klare til å flykte mot nord

Barwari forteller at mange fyller bilene sine med mat og vann og gjør seg klare til å forlate byen mot nord, i retning den kurdiske regionen. Her håper de å møte sunni-styrker, fra sør kommer sjia-styrker. Befolkningen i Mosul er overveiende sunnimuslimer.

Kampen for å fri Mosul fra IS har startet

IS har forbudt folk å bruke Internett, TV og telefon, men Barwari sier at innbyggerne likevel får greie på hva som foregår.

De kurdiske selvstyremyndighetene satte for et par uker siden opp en mobilmast som har gitt folk i deler av Mosul bedre signal, slik at de kan følge med via telefonene sine, sier han.

Stengte skoler, knapt strøm

Skolene i Mosul har vært stengt siden nyttår, elektrisitet har folk bare et par timer om dagen. Noen områder mangler rennende vann, skriver The New York Times i sin artikkel om tilstanden i den irakiske byen. En kvinne som flyktet fra Mosul til Dibaga-leiren utenfor Erbil sier til avisen at «Vi har så mange problemer at vi føler oss som de levende døde.» Alle flyktninger fra og innbyggere i Mosul avisen har snakket med vil være anonyme av frykt for hevnaksjoner.

Bildet som tegner seg er dette: Byens sivile hamstrer mat de gjemmer i kjellerne, mens IS-representanter er travelt opptatt med å forberede seg militært. De skal ha et nettverk av tunneler under byen.

Den siste tiden skal motstanden mot IS ha blitt tydeligere. Graffiti og andre tegn på avsky mot regimet er synligere, graffiti som ofte er bokstaven M for «moqawama», arabisk for «motstand».

Den lokale velviljen er borte

Da IS erobret Mosul i juni 2014, ønsket mange av byens innbyggere dem velkomne. Sunnimuslimene håpet IS’ ankomst ville lette problemene de hadde med de shia-dominerte irakiske myndighetene og sikkerhetstjenestene, skriver The New York Times. Men den lokale velviljen er for lengst brukt opp etter drøyt to år underlagt strenge regler: tatoveringer er fjernet med syre, det er forbudt å røyke, de som klippet skjegget eller gikk glipp av en bønn, ble pisket.

En ingeniørstudent som klarte å flykte i sommer, skrev dagbok om livet under IS de siste ukene før flukten. BBC har fått tilgang til «Ahmeds» beskrivelser.

Livet under IS er ikke bra i det hele tatt. Menn får ikke lov til å klippe skjegget og må gjøre buksene kortere. Du skal ikke røyke sigaretter. Kvinner må ha på seg niqab og dekke hendene. Dessuten har de forbudt Internett hjemme og telefonsamtaler.

Sivilbefolkningen led da Fallujah ble befridd

De hindrer folk i å se på TV fordi de sier at de fleste satellittkanaler er mot muslimer. Men alle vet at det er for å dekke over egne tap. Alle som bryter reglene blir slått og fengslet. Du må betale penger for å komme ut.

(...)

I morges gikk min venn ut for å handle og så IS henrette tre mennesker fordi de hadde snakket om IS-tap. Det er virkelig sjokkerende å høre nyheter som dette.

(...)

Folk overlever på lokale produkter de dyrker selv. Det er lett å få tak i grønnsaker, men veldig vanskelig å få tak i mel, sukker og ris fordi det er dyrt. Folk har ingen penger. Det er ingen jobber, ingen lønninger.

Humanitære organisasjoner i nærområdet forbereder seg

Den norske Flyktninghjelpen er bekymret for hva som kan komme til å skje med mellom 1,2 og 1,5 millioner mennesker i Mosul.

– Vi er bekymret for at det skal oppstå en situasjon som ligner på den vi fikk i Fallujah og i flere byer sør for Mosul, hvor lokalbefolkningen ikke hadde noen sikker vei ut av områdene der kampene raste, sier Karl Schembri, som er regional mediakontakt for Flyktninghjelpen i Irak på telefon fra Erbil i Nord-Irak.

– Folk risikerer å bli beskutt av snikskyttere og å bli sprengt i luften av eksplosiver som ligger gjemt. – Derfor har vi bedt om at irakerne og koalisjonen sørger for at det opprettes sikre ruter ut av byen for befolkningen.

- Jeg snakket med en mann som hadde kommet seg til en av flyktningleirene fra Haji-Ali sør for Mosul. Han fortalte at to av døtrene hans for tre uker siden ble sprengt i luften rett foran ham fordi de tråkket på det som trolig var en hjemmelaget mine. En tredje datter er i Mosul, men faren har mistet kontakten med henne.

Humanitære organisasjoner har allerede opprettet plasser i flyktningleirer for 60.000 mennesker, men Flyktninghjelpen frykter det kan komme 200.000 flyktninger ut av byen i løpet av svært kort tid. De humanitære organisasjonene som er i området jobber derfor på spreng for å få opprettet flere plasser.

FN frykter én million flyktninger

De økonomiske problemene IS har fått etter at de har mistet kontrollen over flere oljekilder har også ført til at det militante regimet har kuttet soldatenes lønninger dramatisk. Rekrutteringsforsøkene i Mosul skal i økende grad ha mislyktes.

I Digaba-leiren lever nå 43.000 flyktninger fra Mosul og andre IS-kontrollerte områder. 11.000 ankom bare i september, ifølge leierens mottakssenter. Bekymringen er stor for konsekvensene av slaget om Mosul.

– FN er dypt bekymret for at i verste fall kan operasjonen i Mosul bli den største og mest kompliserte i verden i 2016. Vi frykter at så mange som én million sivile kan bli tvunget på flykt, sier Lise Grande, FNs hjelpekoordinator for Irak.

