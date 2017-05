Det var en blanding av forbløffelse, eufori og lettelse. Den avgåtte presidenten i EU-parlamentet, Brussel-veteranen Martin Schulz (61), hadde knapt satt sine ben på tysk jord før oppslutningen om sosialdemokratene (SPD) skjøt i været.

I løpet av januar hadde han nesten tatt igjen Angela Merkels forsprang på meningsmålingene. Dette var sensasjonelt for et parti som ikke har ledet på målingene siden høsten 2006.

I slutten av mars ble Schulz enstemmig valgt til ny partileder i SPD. Det har ikke skjedd noen gang i partiets 153 år lange historie.

Den nye given i Tyskland var også et sårt tiltrengt lyspunkt for europeiske sosialdemokrater som har sett oppslutningen stupe det siste tiåret. Flere steder er situasjonen akutt: Ved valget i Nederland ble arbeiderpartiet nærmest utslettet, i Frankrike går sosialistpartiet i full oppløsning og i Storbritannia er Labour på vei mot det som kan bli det verste resultatet på mange tiår ved nyvalget 8. juni.

Marine Le Pen tapte så det sang blant rike og fattige, unge og gamle. Bare én gruppe ville ha henne som president.

Skuffelser i fleng

Sosialdemokratene i Tyskland håpet at «Schulz-effekten» ville gi noen raske oppturer i de tre delstatsvalgene som blir avholdt denne våren. I tillegg til å gi makt og innflytelse, fungerer de som en temperaturmåler før det viktige parlamentsvalget i september. Der håper SPD å forhindre Merkel i å vinne sitt fjerde valg på rad.

Delstatsvalgene har imidlertid ikke gitt de resultatene sosialdemokratene håpet på.

Det første svakhetstegnet kom i Saarland 26. mars. I stedet for å gå frem fra forrige valg, gikk SPD svakt tilbake, mens Merkels kristendemokrater (CDU) gikk frem fra 35,2 til 40,7 prosent og befestet sin allerede sterke posisjon. Resultatet var også vesentlig bedre for CDU enn målingene hadde vist på forhånd.

Yves Logghe, TT / NTB scanpix

– Vi er svært ulykkelige

En enda større skuffelse kom i nordlige Schleswig-Holstein forrige søndag. Her ledet SPD en regjeringskoalisjon, men gikk tilbake med 3,2 prosentpoeng siden forrige valg og endte på 27,2 prosent nå. CDU er dermed klart største parti med 32,0 prosent og kan ta fra sosialdemokratene makten.

– Dette går veldig inn på oss, og vi er svært ulykkelige. Vi hadde ventet et bedre resultat, sa Schulz etter at nederlaget var et faktum, ifølge NTB.

En tredje skuffelse har vært at den oppadgående trenden på de nasjonale målingene er snudd til fall. Nå øker Merkel igjen forspranget for hver måling som kommer.

Meningsmålingene siden valget i 2013

Wikimedia Commons/KevinNinja, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Merkel klatrer forbi legendene. Disse har overlevd lengst i verdens hardeste jobber.

Tett kamp i viktig delstat

Alles øyne er nå rettet mot søndagens valg i Nordrhein-Westfalen, det siste delstatsvalget før høstens parlamentsvalg. I motsetning til de to andre statene som er relativt små, er dette Tysklands største delstat med 17,9 millioner innbyggere og en økonomi på størrelse med Sveits.

Dette er en region der sosialdemokratene tradisjonelt har stått sterkt. De har, med unntak av én femårsperiode, styrt delstaten siden 1967.

I dag ledes den av den erfarne Hannelore Kraft som ved forrige valg sikret partiet til en oppslutning på 39,1 prosent, mot 26,1 prosent til Merkels CDU. For bare noen måneder siden så det lyst ut på de lokale målingene, men de siste ukene har ledelsen skrumpet kraftig inn. På to helt ferske målinger har CDU faktisk en knapp ledelse.

Dette til tross for at Kraft personlig er langt mer populær enn motstanderen.

Et tap eller et dårlig resultat i Nordrhein-Westfalen vil være en stor skrell for Schulz og kan føre til en debatt om strategien frem mot parlamentsvalget. Det er en diskusjon i partiet om hvorvidt de bør gå til venstre eller til høyre i sin velgerjakt. Ifølge Financial Times har Schulz satt økonomisk ulikhet sentralt i sin kampanje frem til nå, mens mange velgere er opptatt av terror, sikkerhet og innvandring.

– Delstatsvalget vil gi Merkel og hennes konservative parti medvind hvis de gjør det bra eller styrke utfordreren hennes, hvis SPD gjør det godt. Så uansett utfall vil det få viktige følger, sier Ulrich von Alemann, forsker ved Universitetet i Düsseldorf til Reuters.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).