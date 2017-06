– Det forrige skjelvet gjorde meg skikkelig nervøs. Jeg tror hele tiden at det rister under føttene mine. Der! Kjente du det? Eller var det bare meg?

Mona Denney (59) får et urolig blikk i øynene. Rundt oss i småbyen Pawnees eneste apotek, der hun jobber, er det heldigvis ingen tegn til at et nytt jordskjelv faktisk er i gang. Pilleeskene står rolig på hyllene sine, klokken på veggen tikker ettermiddagen sakte videre.