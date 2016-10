Forholdet normaliseres: Nå kan amerikanerne kjøpe cubanske sigarer

De regnes som verdens beste, sigarene på Cuba. Da den sigarrøykende Fidel Castro gjennomførte den sosialistiske revolusjonen i 1959, innledet det en mer enn 50 år lang istid i forholdet til USA.

Dette innebar boikott av alle typer forbindelser. Men etter et gjennombrudd i 2014 er forholdet i økende grad blitt normalisert.

I helgen lettet USA på enda flere av de mer enn 50 år gamle restriksjonene overfor Cuba. Det betyr at reisende kan ta med seg inntil 100 cubanske sigarer tollfritt og den tollfrie kvoten med cubansk rom, skriver The Washington Post.

Kongressen bremser

Fortsatt kan man ikke importere sigarer og selge dem i amerikanske forretninger. Det er bare Kongressen som kan oppheve handelsrestriksjonene, og der styrer republikanerne. Presidenten kan gjøre visse unntak.

President Barack Obama har nominert den første amerikanske ambassadøren til Cuba på mer enn 50 år. Det er karrierediplomaten Jeffrey DeLaurentis. Om han blir godkjent av Senatet i et valgår, er heller tvilsomt, fordi Republikanerne dominerer Senatet. Det er første gang siden 1960 at USA sender en ambassadør til Cuba.

Tobakksindustrien reagerer

USA er fortsatt et land som produserer betydelig mengder med tobakk. Sigar-industrien og de som driver tobakksforretninger, mener at de nye reglene kan skade dem.

– Dette skjer samtidig som helsemyndighetene har kommet med 499 sider med nye restriksjoner på røyking, sier direktør J. Glynn Loope, i lobbyorganisasjonen. Andre mener at det ikke vil betyr noen stor forskjell.

Stadig flere besøker Cuba

Det er et stort antall cubanere som bor i USA, særlig i Florida. Antall reiser mellom USA og Cuba har økt dramatisk etter at president Barack Obama lettet på sanksjonene. Det er ventet at antall reisende vil dobles til 320 000 i år. To amerikanske flyselskap skal starte direkteruter fra 28. november.

Amerikanske hotellkjeder etablerer seg nå på Cuba. Men det er ikke bare lettelser i hva folk kan ta med seg hjem som skjer mandag. Det åpnes også for kommersiell skipsfart mellom USA og Cuba. Det betyr blant annet man utvider muligheten for samarbeid om medisinsk forskning.