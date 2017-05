Se video av evakueringen og den voldsomme eksplosjonen øverst i artikkelen.

– Selv om det ikke er første gang Manchester har vært rammet av noe slikt, så er dette det verste angrepet byen har opplevd, sa Storbritannias statsminister Theresa May på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i London tirsdag, der hun kommenterte bombeangrepet som tok 22 liv ved Manchester Arena natt til tirsdag.

Parkerte lastebil med sprengstoff i handlegate

Den tidligere hendelsen May viser til rammet sentrum av Manchester for 21 år siden.

Fra slutten av 60-tallet og frem til sent 90-tall var England mål for en rekke terrorangrep utført av ulike fraksjoner av den irske paramilitære bevegelsen IRA, som kjempet for en samlet irsk republikk uten Storbritannias Nord-Irland.

Les mer om dette: Dette var Europas blodige terrortiår før IS og al-Qaida

Lørdag 15. juni 1996 parkerte et medlem av det provisoriske IRA en lastebil med 1500 kilo sprengstoff i en travel handlegate, kun et par hundre meter fra åstedet for nattens bombeangrep.

Google

I området befant det seg titusenvis av mennesker. Mange var ute i solen for å kjøpe gaver til farsdagen.

En TV-kanal mottok en anonym telefonsamtale fra enn mann med irsk aksent. Innringeren fortalte at det var en bilbombe parkert i et gatekryss i Manchester sentrum. Det var ikke uvanlig at IRA ringte inn meldinger om planlagte bombeangrep i forkant.

Les også: Over 440 drept i terrorangrep i Europa siden januar 2015

Skader for milliarder, men ingen drepte

Telefonsamtalen utløste en enorm sikkerhetsoperasjon. I løpet av knapt to timer klarte politi og sikkerhetsvakter å evakuere alle i en radius av 400 meter fra bilen. Politiets bombegruppe ble tilkalt fra Liverpool, men den fjernstyrte roboten rakk ikke å desarmere den enorme sprengladningen før det var for sent.

Bob Collier/REUTERS

Ifølge Manchester Evening var bomben den kraftigste som noensinne har eksplodert på det britiske fastlandet i fredstid.

Likevel førte den effektive evakueringen av sentrumsområdene til at ingen menneskeliv gikk tapt, selv om et hundretalls ble skadet, de fleste av glass fra tusenvis av vinduer i kontor- og forretningsbygninger som ble knust av den kraftige trykkbølgen.

Skadene på bygninger og infrastruktur ble beregnet til en sum tilsvarende rundt ti milliarder 2017-kroner.

Ingen har noen gang blitt dømt for å ha stått bak bomben.

Kilder: BBC, Manchester Evening News, The Guardian.