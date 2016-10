Forsker: Mosul kan ende som Berlin etter andre verdenskrig

– Man kan bli litt bekymret av at det ikke foreligger noen avtale om hva som kommer til å skje med byen etterpå, sier Søren Schmidt, midtøstenforsker på Institutt for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet.

– Når operasjonen er overstått, kan alle de forskjellige grupperingene få tildelt et stykke av byen, og så kan de sitte der uten å rikke seg. Det vil bety at det kommer ytterligere ondt blod mellom partene. Hele den sekteriske stemningen som har preget Irak, er jo en av årsakene til at IS i det hele tatt eksisterer, sier han.

Listen over de forskjellige partene i militæroperasjonen mot IS i Mosul inneholder den irakiske hæren, kurdiske peshmerga-styrker, sunni- og sjiamuslimske grupper, samt den USA-ledede koalisjonen.

Trodde du at det var den irakske hæren som skulle erobre Mosul? - Det er mye mer komplisert

Spenning i Mosul

Abu Saif, en 47 år gammel bedriftsleder som bor øst i Mosul, sier til nyhetsbyrået AFP at det er en uhyggelig stemning i gatene nå som soldater og sivile holder seg inne for å unngå militærangrep.

– Stemningen er merkelig, himmelen er alltid svart av røyk fra dekkene Daesh brenner overalt, sier han og bruker den arabiske betegnelsen på IS.

– Det er også svart røyk fra brennende olje i skyttergravene Daesh har gravd rundt byen for å skjule bevegelsene sine. Det virker som om mange Daesh-medlemmer allerede har forlatt denne delen av byen og dratt over til den andre siden av elven, men de har fortsatt mange snikskyttere her, samt bilbomber og bomber langs veiene, sier han.

Saif sier han kan høre luftangrep og eksplosjoner fra den kristne byen Bartella, 20 kilometer øst for Mosul, der kurdiske og irakiske styrker er framme.

Kristne feirer i Arbil

Blant kristne i Arbil er det håp. Hundrevis av internt fordrevne kristne irakere var samlet i en kirke i Iraks fjerde største by tirsdag, der de danset og sang for å feire militæroffensiven mot byen Qaraqosh, som er et viktig knutepunkt for dem. Irakiske styrker skal ha beveget seg dypt inn i Qaraqosh, som ligger 15 km sør for Mosul.

– I dag er et lykkelig øyeblikk. Det er ingen tvil om at vårt land vil bli frigjort, og vi takker Gud, Jesus og jomfru Maria, sier Hazem Djedjou Cardomi, en journalist i folkemengden. Han legger til at de har vært gjennom mye lidelse og ser fram til å reise hjem. Qaraqosh er den største kristne byen i Irak. (NTB)