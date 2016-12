Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, anbefalte fredag å utvise 35 amerikanske diplomater fra Russland. Det kommer som et svar på at president Barack Obama dagen før utviste like mange russiske diplomater fra USA.

– Vi kan selvfølgelig ikke la denne typen handlinger forbli ubesvart. Gjensidighet er en diplomatisk lov i relasjoner, uttalte Lavrov.

President Vladimir Putin svarte senere fredag at han ikke vil utvise 35 amerikanske diplomater likevel, men at han forbeholder seg retten til gjengjelde tiltakene.

Hevder at russisk etterretningstjeneste hyret inn kriminelle for å hacke USA. Slik snek russiske hackere seg inn bakveien for å lure amerikanerne.

Uvanlig virkemiddel

Det å erklære en diplomat fra et annet land for «persona non grata» – eller uønsket – er et uvanlig virkemiddel i internasjonal politikk, og det er blitt enda mindre vanlige etter den kalde krigen. Den gangen var det vanlig at hvis Sovjetunionen utviste et antall amerikanske diplomater, så svarte USA med samme mynt.

POOL / X80003

Sterkt signal til Trump

Iver B. Neumann, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og professor ved London School of Economics, peker på at USA med dette sender et tydelig signal om at de finner Russlands oppførsel som uakseptabel, og at amerikanske myndigheter i fremtiden vil reagere like sterkt eller sterkere.

– I diplomatspråket er dette en veldig sterk melding til russiske myndigheter, og det er klart at det kreves en sterk reaksjon når det gjelder hacking av et politisk hovedkvarter.

Neuman mener at Obama i tillegg sender et sterkt signal til etterfølgeren, Donald Trump: Han viser hvordan USA vil håndtere andre stater som forsøker å undergrave det amerikanske demokratiske systemet, og slik forventer han at også Trump vil behandle slike saker.

Landstedene ligger idyllisk til ved vannet. Nå kastes russiske diplomater ut av sitt fristed i USA.

Strafferettslig immunitet

Bakgrunnen for at land utviser diplomater er at de nyter strafferettslig immunitet, noe som er nedfelt i to internasjonale konvensjoner. Den siste konvensjonen er fra 1961 og tiltrådt av rundt 200 land.

Utfordringen er hvis en diplomat bryter et lands lov, slik som den sørafrikanske førstesekretæren som fyllekjørte og var involvert i en front-mot-front-kollisjon i Oslo, noe som førte til en personskade.

Vertslandet kan da be det andre landets myndigheter om å frasi seg denne diplomatens immunitet slik at vedkommende kan straffeforfølges. Hvis det ikke er mulig, er det eneste virkemiddelet å erklære diplomaten som «persona non grata».

– I slike saker forsøker man å løse saken i stillhet. Det motsatte, slik som i USA nå, er poenget derimot mest mulig oppmerksomhet for å vise at man ikke tolerer det den andre staten har gjort. Saken har ikke noe med disse diplomatene å gjøre, men det er en politisk beskjed til sendelandet, forteller Neumann.