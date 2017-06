Et blodig avhugget hode som ligner på president Donald Trump, blir løftet opp av en amerikansk komiker.

I en musikkvideo «skyter» rapperen Snoop Dogg en klovn som ser ut som Trump - riktignok med en tullepistol.

Artisten Madonna sier i en demonstrasjon at hun har tenkt mye på å sprenge Det hvite hus i luften.

Skuespilleren Robert De Niro har uttalt at han har lyst til å slå Trump i ansiktet.

Det konservative og omstridte nyhetsnettstedet Breitbart har samlet 15 konkrete eksempler på sinte Hollywood-kjendisers voldelige språkbruk mot Trump.

Skjøt fem republikanere

Onsdag omgjorde en venstreaktivist på 66 år ord til handling. På Twitter hadde han tidligere skrevet at det var på tide å ødelegge Trump & Co. Onsdag avfyrte den 66 år gamle republikaner-hateren, og Bernie Sanders-tilhengeren, 50–100 rifleskudd mot republikanske politikere som trente baseball i Washington D.C.

Kongressrepresentanten Steve Scalise ble påført livstruende skader da han ble truffet i hoften. Fire andre personer ble også såret.

Scalise er blitt operert for tredje gang. Tilstanden er fortsatt kritisk, ifølge sykehuset MedStar Washington Hospital Center.

Sinte personer lar seg påvirke

Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker og psykolog, sier at å snakke voldelig om andre mennesker og omgivelsene kan bidra til økt vold.

– Folk som er sinte og som har dårlig impulskontroll, er mer utsatt for å bli påvirket av slik voldelig begrepsbruk. De kan komme til å utføre det som de har hørt bli sagt gang på gang, sier Bjørnebekk.

Hun sier at noen mennesker ikke greier å skille mellom fantasi og overdrivelser og det som er virkelighet – særlig hvis språkbruken kommer fra personer som de anser har autoritet og status.

Bjørnebekk påpeker at voldelig språkbruk er utbredt i kriminelle miljøer, de må jobbe aktivt i terapi for å endre måten de formulerer seg på.

– Det er et nært forhold mellom språk, det man ser og hvordan man tolker omgivelsene, sier Bjørnebekk.

Trump har flyttet grenser

Hilmar Langhelle Mjelde, som er forsker og USA-ekspert ved Universitetet i Bergen, påpeker at personer med en offentlig mikrofon må tenke over hvordan ustabile mennesker kan tolke ordene deres.

– Ikke alle skjønner voldsmetaforer.

– Det synes å være en oppfatning i enkelte miljøer om at Trump er så fæl at det er greit å si ekstreme ting om han. Da tenker jeg på diverse offentlige personer som simulerer vold mot ham. Lignende utfall mot Obama ble fordømt, og vi må bruke samme standard i Trumps tilfelle.

Han sier debattklimaet har blitt tøffere har blitt tøffere etter Trumps inntok i amerikansk politikk. Ikke minst på grunn av presidentens egne harde ord.

Oppildnet til vold

– Det er ingen tvil om at det politiske klimaet i USA er giftig, særlig etter en særdeles splittende valgkamp. Men vi skal ikke glemme at det var president Trump selv som brukte den mest giftige retorikken i valgkampen. Ved flere anledninger oppfordret han til vold, sier Vårin Alme som er statsviter og kommentator på nettstedet amerikanskpolitikk.no.

Hun viser til flere eksempler på Trumps voldelige språkbruk:

Trump har sagt at i gamle dager ville en motstander bli båret ut på en båre:

Trump har sagt at han ønsket å slå en motstander i ansiktet:

Trump har ved flere anledninger rettet publikums sinne mot pressen. Flere journalister og fotografer har opplevd å bli utsatt for trusler og vold.

Trump har også antydet at Hillary Clinton kunne bli skutt.

– Det å spille på politisk sinne kan være farlig. Selv om vi kan legge skylden for det som skjer på dem som bruker denne formen for retorikk, vil det være fordelaktig både for samfunnssikkerheten og for det politiske klimaet å unngå språk som dette, sier Alme.

